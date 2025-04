Em Porto Velho, famílias de Residencial popular recebem infraestrutura de saneamento, com água tratada e sistema de esgotamento sanitário

Os moradores do Residencial Popular Porto Fino, localizado na zona Leste de Porto Velho, são os mais novos beneficiados pelo fornecimento de água tratada da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd). O empreendimento, integrante do Programa Minha Casa Minha Vida, iniciativa do governo federal, foi transferido à prefeitura para ser entregue às famílias. Composto por 19 blocos com 16 apartamentos cada, totalizando 304 unidades habitacionais, o residencial conta com um sistema independente de água, abastecido por poços tubulares profundos, e um sistema de esgotamento sanitário, agora sob gestão da Caerd. Conforme o cronograma, a ocupação das unidades está prevista para o primeiro semestre de 2025.

Para ter acesso aos serviços de água e esgoto, os moradores precisam formalizar o contrato com a Caerd. O coordenador de Gestão Comercial e Negócios da estatal, Walmir Brito, explica que, “os usuários que assinaram o contrato de recebimento dos imóveis devem comparecer à loja de atendimento da Companhia mais próxima para regularizar a ligação dos serviços já disponíveis. Esse procedimento garante que cada família esteja devidamente conectada ao sistema, podendo usufruir de um saneamento eficiente”.

Para o governador de Rondônia Marcos Rocha, a ampliação do acesso à água tratada e saneamento básico é um compromisso do governo do estado com a qualidade de vida da população de Rondônia.

VANTAGENS

A atuação da estatal no Residencial Porto Fino vai além do fornecimento de água: representa um compromisso com a qualidade de vida. Com vasta experiência em saneamento básico, ao assumir a gestão dos sistemas de distribuição de água e esgotamento sanitário, a Companhia estará promovendo a saúde pública e a preservação ambiental.

Mais do que oferecer moradia, o empreendimento simboliza um recomeço para famílias que antes residiam em áreas de risco, como as afetadas pela enchente do rio Madeira em 2014 e Áreas de Preservação Permanente (APP) próximas a canais e valas de drenagem.

“Nosso foco é garantir a operação eficiente dos sistemas de água e esgoto no Residencial Porto Fino, proporcionando serviços que impactam diretamente o bem-estar da população e a sustentabilidade do meio ambiente. Em breve a Companhia vai assumir outros empreendimentos na cidade”, afirmou, o diretor técnico e operacional da Caerd, Lauro Fernandes.

