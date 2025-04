Indústria de Rondônia recebe certificação e amplia mercado de peixes para todo o Brasil

Com o fortalecimento das garantias sanitárias no setor agropecuário, impulsionado pelo governo de Rondônia, através da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), indústrias e agroindústrias do estado têm expandido sua capacidade produtiva e conquistado novos mercados. Credenciadas no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA), essas empresas podem comercializar seus produtos em todo o país.

Entre elas está uma empresa privada, primeira unidade de beneficiamento de pescados e derivados de Rondônia a obter a certificação do Sisbi-POA. Com a aprovação, a empresa pode distribuir seus produtos em qualquer região do Brasil. A entrega do certificado ocorreu no dia 21 de março, com a presença de representantes da vice-governadoria, Idaron, Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e outras secretarias.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a adesão de empresas ao Sisbi-POA garante maior oferta de alimentos certificados aos consumidores e fortalece a economia local. “A inspeção da Idaron facilita a inclusão dos produtos da agricultura familiar no mercado formal, estimula o desenvolvimento regional e reduz a circulação de itens clandestinos”, ressaltou.

INDÚSTRIA DE PESCADO

Destaque para o trabalho dos servidores da Idaron para ampliação do escopo de fiscalização do Sisbi-POA

Localizada no Vale do Paraíso, na região Central do estado, a indústria processa cerca de quatro toneladas diárias de Tambaqui, Pirarucu e Pintado. Com uma equipe de 40 funcionários, tornou-se o sétimo frigorífico de Rondônia a integrar o Sisbi-POA e o primeiro especializado em pescado. De acordo com o presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha Peres, “esse avanço permitirá dobrar a capacidade produtiva da empresa, beneficiando quase 50 propriedades rurais, para impulsionar a geração de emprego e renda”, salientou.

A inclusão da referida empresa privada no sistema federal foi oficializada em fevereiro, por meio da Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Idaron (Gipoa). Segundo a gerente de inspeção da agência, Clariana Lins Lacerda, o frigorífico estava registrado no Serviço de Inspeção Estadual desde 2017, e comercializa cortes como filé, costela, lombo, ventrecha e banda de diversas espécies.

A gerente de inspeção também destaca o trabalho dos servidores da Idaron na ampliação do escopo de fiscalização de pescados, ovos, leite e derivados em 2024, medida que deve favorecer o crescimento de novas indústrias no mercado nacional.

