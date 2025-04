Relatório da “Operação Hileia” destaca avanços no combate ao desmatamento em Rondônia

Com o objetivo de combater o desmatamento ilegal e coibir crimes ambientais no estado, o governo de Rondônia realizou, de 11 a 21 de março, a “Operação Hileia 2025 – 1ª Fase”. Conduzida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) e Batalhão de Polícia Ambiental (BPA). A Operação alcançou resultados expressivos no combate ao desmatamento ilegal e outros crimes ambientais em varias regiões do estado, de acordo com o relatório de produtividade apresentado após o encerramento desta fase. A ação contou com 41 servidores e 12 viaturas, e realizou 119 atendimentos, 121 autos de infração e 92 embargos, interrompendo crimes em 3.755 hectares.

ABORDAGENS E RESULTADOS

Durante a Operação, 63 pessoas foram presas, e houve a apreensão de 14 tratores, 7 motosserras, 7 veículos e 118,67 m³ de madeira ilegal. Além disso, duas armas de fogo foram confiscadas, reforçando a gravidade das atividades ilegais combatidas. As abordagens preventivas também foram expressivas, alcançando 144 pessoas e 32 veículos, permitindo uma atuação estratégica na identificação de infratores e na prevenção de novos crimes ambientais. As multas aplicadas pela Operação somaram R$ 40.988.976,04, com um prejuízo estimado ao crime ambiental de R$ 45.259.650,60, o que reforça a importância da fiscalização nessas regiões de alta incidência de desmatamento.

O desmatamento ilegal foi a infração mais frequente, correspondendo a 76,8% das ocorrências. Com isso, a “Operação Hileia 2025 – 1ª Fase” demonstrou sua eficiência e a necessidade de continuidade dessas ações. A manutenção de fiscalizações rigorosas, e cooperação entre os órgãos ambientais e a força policial são fundamentais para garantir a proteção dos recursos naturais e coibir crimes ambientais em Rondônia.

O governador do estado, Marcos Rocha, evidenciou a relevância da Operação Hileia como uma medida essencial para proteção dos recursos naturais de Rondônia, e o combate efetivo aos crimes ambientais. “Estamos adotando uma postura rigorosa contra atividades ilegais que comprometem o meio ambiente, e empenhados com o desenvolvimento sustentável do estado. A Operação Hileia intensifica a premissa de que Rondônia não tolera crimes ambientais e seguirá firme na fiscalização, garantindo que as riquezas naturais sejam preservadas às futuras gerações”, enfatizou.

Para o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, os resultados apresentados reafirmam a importância da iniciativa. “O volume de apreensões e multas demonstra a eficácia da operação e necessidade de mantermos esse trabalho contínuo. O embargo de áreas degradadas impede novos danos e reforça o papel do estado na preservação dos nossos biomas. Essas ações são fundamentais para coibir o desmatamento ilegal e possibilitar um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental”, ressaltou.

