Governo de RO entrega cestas básicas para famílias do Médio Madeira

Ogoverno de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), realizou nesta sexta-feira (4) a entrega de mais 440 cestas básicas para famílias residentes nas comunidades do Médio Madeira. A iniciativa atende à solicitação da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), garantindo apoio à população em situação de vulnerabilidade.

As comunidades beneficiadas nesta etapa são: Ramal Maravilha I e II, Ramal Niterói, Ramal São Sebastião, Ramal Belmont, Vala do Jacu, Ramal do Jacu, Calderita, Agrovila Rio Verde, Itacoã e Ilha dos Veados. Cada família receberá uma cesta básica contendo 27 itens, com produtos essenciais como: arroz, feijão, farinha, açúcar, macarrão, leite, biscoito, óleo, sardinha, charque, sal e extrato de tomate.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca a importância da ação para garantir segurança alimentar a essas comunidades. “O governo do estado trabalha para atender aqueles que mais precisam, especialmente em situações de emergência. Com essa iniciativa, conseguimos levar não apenas alimento, mas também dignidade e suporte para essas famílias”, afirmou.

A secretária da Seas, Luana Rocha ressaltou o compromisso do estado com a população em situação de vulnerabilidade. “Atendemos a uma demanda da Prefeitura de Porto Velho e garantimos que essas famílias tenham acesso ao básico para sua subsistência. Essa é uma das muitas ações do governo de Rondônia para fortalecer a assistência social em nosso estado”, pontuou.

Já a assessora técnica da Gerência de Proteção Social Especial da Seas, Railane Marinho, enfatizou o alcance da iniciativa. “Com essa segunda etapa, chegamos a um total de 1.040 cestas básicas entregues, somadas a 10.200 unidades de água potável de dois litros”, ressaltou.

A primeira etapa aconteceu no baixo Madeira com a disponibilização de 600 cestas básicas, atendendo as comunidades dos distritos de Nazaré, Tira Fogo, Boa Vitória, Santa Catarina, Conceição da Galera, Pombal, São José, Papagaios, Firmeza, Ilha Nova, Ilha de Assunção, Distrito de Calama, Ressaca, Mutuns e São Miguel.

Fonte

Texto: Suelen Viana

Fotos: Ésio Mendes

Secom - Governo de Rondônia