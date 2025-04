Delegação da Suíça visita Rondônia para fortalecer parcerias em meio ambiente e infraestrutura

Em pauta as estratégias de Rondônia para o enfrentamento aos incêndios florestais, crise hídrica e enchentes

Na quarta-feira (2), em reunião com o comandante-geral do CBMRO e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel BM Nivaldo de Azevedo, a comitiva conheceu as estratégias do estado para enfrentamento dos incêndios florestais, crise hídrica e enchentes, além dos investimentos aplicados na modernização dos equipamentos e na capacitação de brigadistas. “O governo de Rondônia, por meio do CBMRO, recebeu recursos do Fundo Amazônia através do projeto Rondônia Mais Verde para combate aos incêndios florestais, na ordem de R$ 15.040.500,00, e investiu como contrapartida R$ 2.316.958,36”, ressaltou. O Fundo Amazônia tem como um dos principais investidores a Suíça. O embaixador destacou a importância da cooperação internacional e a possibilidade de novas parcerias ambientais.

SANEAMENTO

Na Caerd, os empresários suíços discutiram oportunidades no setor de saneamento básico, com o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços, que possam elevar a eficiência do saneamento em Rondônia O presidente da Companhia, Cleverson Brancalhão, apresentou os investimentos realizados pelo governo, e os avanços estruturais que modernizaram o abastecimento de água e a gestão patrimonial da estatal.

Os empresários suíços querem expandir a atuação no Brasil por meio de parcerias com o estado de Rondônia

“As empresas suíças que estão nos visitando hoje são reconhecidas globalmente pela excelência em engenharia e tecnologia. Inclusive as primeiras bombas da Caerd foram compradas há 50 anos dessa empresa suíça”, reforçou o presidente. Os empresários demonstraram interesse em expandir sua atuação no Brasil, por meio de parcerias com o estado de Rondônia.

EMPRESÁRIOS

As reuniões evidenciaram o potencial de Rondônia para atrair investimentos internacionais, impulsionando o crescimento econômico e tecnológico do estado. Outra visita da delegação suíça foi à Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero). Na oportunidade, o embaixador Pietro Lazzeri voltou a reforçar o compromisso da Suíça com o desenvolvimento sustentável e a inovação. “Temos interesse em explorar as possibilidades de cooperação no setor industrial e na adoção de tecnologias sustentáveis para fortalecer a economia local.”

FALE BEM DE RONDÔNIA

O governo de Rondônia vem divulgando as potencialidades do estado aos quatro cantos do mundo e tem atraído não só investimentos. O turismo de negócios pode proporcionar momentos inesquecíveis. A delegação da Suíça deu uma pausa nas reuniões e visitou os principais pontos turísticos de Porto Velho, como a Praça das Três Caixas d’Água e o Museu da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, onde conheceu um pouco da história do estado. No Mercado Central os membros da comitiva fizeram compras, tomaram suco de cupuaçu e viram de perto o famoso Tambaqui, que experimentaram no almoço à beira do Rio Madeira. “Realmente, o melhor Tambaqui é esse aqui de Rondônia”, confirmou o embaixador da Suíça no Brasil.

A delegação da Suíça experimentou o sabor do Tambaqui produzido em Rondônia

Em visita à Usina Hidrelétrica, a comitiva ficou impressionada com a grandiosidade do empreendimento e descobriu que as turbinas alemãs possuem tecnologia suíça, e os membros da delegação destacaram que Rondônia e a Suíça têm muito mais em comum do que imaginaram. Integram a comitiva, além do embaixador Pietro Lazzeri, a adida diplomática Simone Schonenberger, o gerente comercial sênior da Embaixada da Suíça, Rafael Candura Dela Libera, os empresários Alexandre Ozorio Kloppemburg e Francisco Rosemberg, e ainda o titular da Secretaria Especial de Integração do Estado de Rondônia em Brasília (Sibra) Augusto Leonel, e o representante de Relações Institucionais do Fundo da Amazônia, Leonardo Pamplona.

Com essa crescente valorização do estado, a campanha “Fale Bem de Rondônia” convida todos os rondonienses a compartilharem suas histórias positivas sobre o estado e contribuírem para fortalecer sua imagem nacionalmente.

Fonte

Texto: Andréia Fortini

Fotos: Ésio Mendes

Secom - Governo de Rondônia