Etapa municipal dos Jogos Escolares de Rondônia segue até 31 de abril

Aetapa municipal dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) teve início no dia 1º de abril e segue até o dia 31, classificando estudantes para a fase regional que será realizada entre maio e junho. A ação, promovida pelo governo de Rondônia e executada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), envolve 16 modalidades esportivas e segue o formato classificatório em quatro etapas: municipal, regional, final estadual e nacional.

As modalidades disputadas nas etapas são divididas em:

Individuais: atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, karatê, wrestling (luta olímpica), natação, taekwondo, tênis de mesa e xadrez; e

Coletivas: basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia.

Ao todo, são nove regionais:

Metropolitana (sede em Porto Velho);

Mamoré (Guajará-Mirim);

Guaporé (São Francisco do Guaporé);

Zona da Mata (Rolim de Moura);

Cone Sul (Vilhena);

Centro (Cacoal);

Centro-Oeste (Ji-Paraná);

Noroeste (Jaru); e

Norte (Ariquemes).

As finais estaduais estão divididas por faixa etária: a etapa juvenil (15 a 17 anos) será realizada em julho, em Ji-Paraná; infantil (12 a 14 anos), em agosto, em Cacoal; e a paralímpica, também em agosto, em Porto Velho.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o esporte escolar transforma vidas e promove cidadania. “O Joer é uma das maiores ações de inclusão, disciplina e incentivo ao talento dos nossos jovens. O governo de Rondônia segue investindo para que cada estudante tenha oportunidade de representar sua escola e seu município com orgulho”, salientou.

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

A titular da Seduc, Ana Lúcia Pacini, enfatizou o papel pedagógico e social do projeto. “Além da competição, o Joer promove o desenvolvimento integral dos estudantes, incentivando valores como respeito, convivência e responsabilidade. Temos trabalhado em todas as regionais do estado para garantir estrutura, apoio técnico e a segurança dos participantes.”

TRABALHO INTEGRADO

O coordenador de Educação Física, Arte, Cultura e Esporte Escolar da Seduc, Alan Raniere, ressaltou o trabalho integrado com as superintendências regionais de educação (Supers). “Estamos alinhados às Supers para assegurar que cada fase do Joer aconteça com qualidade e organização. Este evento requer um esforço coletivo que envolve professores, gestores e servidores comprometidos com a educação e o esporte.”

Fonte

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: Cristian Alves

Secom - Governo de Rondônia