Detran-RO participa de mobilizações sociais em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo em Porto Velho

ODepartamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) participou, na quarta-feira (2), das ações alusivas ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A programação contou com atividades educativas e de fiscalização, realizadas nos períodos da manhã e tarde, em pontos estratégicos de Porto Velho. Um dos destaques foi o apoio àiniciativa promovida pela Escola Estadual Murilo Braga, com a participação de 660 alunos, que organizou uma mobilização para sensibilizar a sociedade sobre os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), junto à Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia (AMA-RO).

A programação incluiu um pit stop educativo na Avenida Sete de Setembro, em frente à escola, voltado aos alunos do 6º e 7º anos. Já os estudantes do 8º e 9º anos participaram de uma passeata que percorreu a Avenida Sete de Setembro, Avenida Brasília e Rua Afonso Pena.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o governo incentiva toda ação que promova inclusão e conscientização. “O Detran tem sido um parceiro fundamental na missão de informar e proteger. Precisamos cada vez mais de empatia e responsabilidade social.”

Para o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, o objetivo das ações realizadas foi além do trânsito. “As ações de apoio envolveram empatia, respeito e a construção de uma sociedade mais justa. Estamos orgulhosos em ter contribuído com um momento tão importante para centenas de alunos, pais e professores”, evidenciou.

Servidores do Detran-RO deram apoio aos estudantes em mobilização alusiva ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo

PIT STOP

Durante o pit stop, educadores da Escola Pública de Trânsito (EPTran) e agentes da Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT), atuaram promovendo a conscientização de condutores com entrega de materiais educativos e garantindo a segurança no fluxo de veículos.

A diretora da Escola Estadual Murilo Braga, Franciane Souza da Silva, destacou a importância da parceria com o Detran-RO e a AMA-RO, que teve como objetivo informar para libertar. “O autismo precisa ser compreendido pela sociedade para que o preconceito e a discriminação sejam superados. Hoje, nossos alunos com autismo estiveram presentes, participando ativamente das ações, o que nos mostra o quanto é essencial incluí-los em todas as atividades da escola e da comunidade.”

BLITZ EDUCATIVA

As ações desenvolvidas pelo Detran-RO continuaram no período da tarde, com mais um pit stop na Avenida Rio Madeira com Avenida dos Imigrantes, e uma blitz de cunho educativo em frente à Coordenadoria Metropolitana de Trânsito.

O diretor da EPTran, Fábio Duarte, disse que a mobilização reforçou o compromisso da Autarquia com a educação inclusiva e o respeito às diferenças.”Ações como essa reafirmam o papel do Detran como agente transformador da sociedade, promovendo a inclusão e a segurança no trânsito com responsabilidade e respeito a todos.”

A ação destacou, ainda, os principais direitos garantidos às pessoas com TEA e seus familiares, como o acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), isenção de impostos, vagas de estacionamento para pessoa com deficiência (PcD), atendimento prioritário, entre outros.

Fonte

Texto: Miro Costa

Fotos: Miro Costa

Secom - Governo de Rondônia