Incentivos tributários do governo de RO são apresentados durante capacitação de gestores para atração de investimentos

Asegunda turma do Curso de Atração de Investimentos, promovido pelo governo de Rondônia, em uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e parceria com diversas instituições, contou com a participação de representantes da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin). O Curso reuniu representantes de prefeituras dos 52 municípios, no período de 31 de março a 2 de abril, em Porto Velho, e abordou estratégias de desenvolvimento econômico com foco em incentivos tributários, inovação e licenciamento ambiental.

A iniciativa pretende qualificar representantes dos municípios para fomentar novos investimentos e fortalecer a economia local. A Sefin teve a função de apresentar aos participantes informações detalhadas sobre os incentivos tributários oferecidos pelo estado, e como tais incentivos favorecem a competitividade das empresas, facilitando a atração de novos investimentos. O titular da Sefin, Luís Fernando Pereira da Silva, destacou que as políticas de incentivo têm impulsionado a competitividade e o crescimento econômico, enfatizando que, no pós-pandemia, o governo estadual ampliou o pacote de incentivos fiscais para dez novos segmentos, e revitalizou a área de livre comércio. Essas medidas têm sido fundamentais para atrair novos negócios, equilibrar a carga tributária com outros estados e tornar Rondônia mais atrativa para investidores.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou a importância de investimentos estruturados para o progresso do estado. “Nosso compromisso é garantir um ambiente favorável para os empreendedores, fortalecendo a economia, gerando empregos e impulsionando o desenvolvimento sustentável. A capacitação dos gestores é essencial para consolidarmos Rondônia como um dos estados mais competitivos do país.”

POTENCIAL E DESENVOLVIMENTO

Durante a apresentação, o secretário abordou também, o potencial e o dinamismo econômico de Rondônia, que atualmente ocupa a 4ª colocação nacional em crescimento do PIB, à frente de estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Também ressaltou a evolução do faturamento das empresas, mesmo diante dos desafios enfrentados, como a crise hídrica dos anos anteriores. Outro tema abordado foi o das três grandes vocações do estado que incluem: a economia verde, que explora as riquezas ambientais do estado de forma sustentável; a verticalização do agronegócio, com foco na industrialização da produção para fortalecimento da economia e geração de empregos; e a localização estratégica de Rondônia, como base logística para o comércio exterior, que potencializa o desenvolvimento econômico.

O secretário de Estado de Finanças, Luís Fernando Pereira da Silva, ressaltou a relevância das políticas de incentivo para a expansão econômica do estado. “É importante divulgar para os municípios o amplo pacote de incentivos fiscais além da revitalização da área de livre comércio, como medidas que têm sido fundamentais para atrair investimentos, aumentar a competitividade das empresas locais e gerar novas oportunidades de negócios.”

Fonte

Texto: Vanessa Mafra

Fotos: Vanessa Mafra

Secom - Governo de Rondônia