Aprendizagem em língua portuguesa e matemática é impulsionada pelo governo de RO

Ogoverno de Rondônia está empenhado em fortalecer a educação básica com o Projeto de Fortalecimento das Aprendizagens da Língua Portuguesa e Matemática. Iniciado em 2021, por meio da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc), o Projeto visa aprimorar a qualidade do ensino e preparar os estudantes para o sucesso acadêmico, alinhando-se às diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE). Como parte do Projeto, capacitações para os professores foram realizadas na modalidade online nos dias 17, 18, 19, 20 e 28 de março.

A ação é direcionada aos estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental da Rede Pública Estadual, bem como aos professores de língua portuguesa e matemática dessas séries. A Seduc almeja elevar a proficiência dos alunos em 30% em língua portuguesa e 13% em matemática, nos níveis proficiente e avançado, melhorando significativamente os índices atuais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, com o Projeto de Fortalecimento das Aprendizagens da Língua Portuguesa e Matemática, o governo reafirma seu compromisso com a educação, preparando os estudantes para um futuro promissor.

CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO CONTÍNUA

O objetivo da capacitação é preparar os profissionais para a utilização das ferramentas educacionais

A titular da Seduc, Ana Lúcia Pacini, destaca que o projeto tem como foco melhorar o ensino de língua portuguesa e matemática para alunos do ensino fundamental. “Para isso, a Seduc, por meio da Coordenadoria de Ensino Básico, está finalizando as capacitações de professores e profissionais da área. O objetivo é prepará-los para utilizar ferramentas educacionais, como a plataforma online e livros físicos, com foco em avaliações de larga escala.”

A coordenadora de Educação Básica, Mariy Kathia, ressaltou que após a capacitação, o projeto prevê a aplicação bimestral de simulados, além de monitoramento e assessoramento pedagógico contínuos. “Todas essas ações conjuntas visam a preparação dos estudantes para a realização das avaliações do Sistema Permanente de Avaliação da Educação de Rondônia (Saero) e Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) em 2025.”

ALINHAMENTO COM O PNE

O projeto está em consonância com o Plano Nacional de Educação, que estabelece metas e diretrizes para a educação nacional. A Lei nº 13.005/2014 , em seu Artigo 1º, inciso IV, destaca a melhoria na qualidade da educação como um dos objetivos principais. Além disso, a Lei nº 3.565/2015 , que institui o Plano Estadual de Educação de Rondônia (PEE/RO), alinha-se ao PNE, buscando elevar a qualidade da educação e atingir as metas 2 e 7 do plano nacional.

