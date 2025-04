Matrículas para cursos técnicos profissionalizantes podem ser realizadas até dia 11 de abril, em Porto Velho

Em alta no setor educacional por acelerar a inserção do estudante no mercado de trabalho, com vantagens salariais, o ensino técnico é uma oportunidade de crescimento tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para o trabalhador que planeja mudar de profissão, inclusive, com foco no empreendedorismo. Para quem quer trilhar a carreira por esse caminho, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com matrículas abertas para cursos em diferentes áreas até o dia 11 de abril, na sede da Escola Técnica Estadual (Etec) do Idep, em Porto Velho. Todas as informações do certame estão disponibilizadas no edital https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2025/04/Chamada-Publica-Vagas-Cursos-Tecnicos.pdf

MATRÍCULAS

Pode se inscrever quem está cursando ou concluiu o ensino médio. O candidato deve apresentar no ato da matrícula os seguintes documentos com cópias:

Documento de identificação pessoal: Carteira de Identidade Nacional (CIN), Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) novo modelo, Passaporte, Carteira de Trabalho, Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) ou Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de endereço atualizado (últimos meses); e

Comprovante de escolaridade: declaração de matrícula, certificado de conclusão e histórico escolar atualizado do ano letivo 2025.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salienta que a oferta de mais vagas para cursos técnicos é uma ação que visa expandir a qualificação da mão de obra no estado, tendo em vista a estratégia da gestão estadual em fortalecer a economia local e a melhoria da qualidade de vida da população. “A empregabilidade tem papel fundamental para os avanços econômicos. Rondônia está entre os estados com menor taxa de desemprego, consolidando o progresso e o desenvolvimento social”, evidenciou.

VANTAGENS

Com a democratização do ensino profissionalizante no estado, muitos estudantes atualizam o currículo de olho em novas oportunidades. Alex Kauã Oliveira de Souza, 18 anos, fez o Curso de Barbeiro no Idep, mas quer voltar à sala de aula da instituição para cursar Técnico em Edificações. “Optei pelo ensino técnico para me aperfeiçoar na área e expandir meus conhecimentos, além de ser um campo que realmente me chama a atenção, e no qual quero me aprofundar”, justificou o morador do Bairro Conceição na Capital, que tem planos de ser engenheiro civil.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, destacou que entre as vantagens dessa modalidade de ensino está o conhecimento que o aluno adquire em um menor tempo investido, tendo a chance de conhecer na prática as atividades da área para qual se habilita. “Ao ser credenciado em uma profissão, o trabalhador fica apto a ocupar um posto de trabalho ou abrir o próprio negócio, com o respaldo de ser um técnico reconhecido pelo Conselho da sua profissão”, frisou a titular do Idep.

CURSOS OFERTADOS

Técnico em Logística;

Técnico em Edificações;

Técnico em Secretaria Escolar;

Técnico em Recursos Humanos;

Técnico em Marketing;

Técnico em Eventos;

Técnico em Hospedagem;

Técnico em Comércio; e

Técnico em Administração.

Fonte

Texto: João Albuquerque

Fotos: João Albuquerque

Secom - Governo de Rondônia