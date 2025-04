Conferência internacional sobre integridade e combate à corrupção tem participação do governo de RO

AControladoria-Geral do Estado de Rondônia (CGE) participou, nos dias 2 e 3 de abril, da 1ª Conferência Internacional de Integridade Pública promovida pela CGE de São Paulo. Realizada no Centro de Convenções Rebouças, na capital paulista, o evento reuniu representantes de diversas controladorias estaduais, palestrantes nacionais e internacionais, além de membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com o objetivo de fortalecer a cultura de integridade na administração pública e ampliar o combate à corrupção.

A Conferência abordou temas como:

Conflito de interesses;

Regulamentação do lobby;

Proteção ao denunciante (whistleblower);

Transparência e medidas de combate a fraudes e à corrupção.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da presença do estado em eventos como esse, que contribuem diretamente para o avanço das políticas públicas de integridade. “Fortalecer a cultura de integridade é fortalecer a confiança da população no serviço público. Acreditamos que só com ética, responsabilidade e transparência construiremos um estado mais justo e preparado para os desafios do presente e do futuro, e esse evento nos conecta a isso”, salientou.

PROIN

A participação da CGE, representando Rondônia, reforça o compromisso com o aprimoramento contínuo do Programa de Integridade (Proin), que atualmente está implementado em 100% das unidades gestoras do governo estadual. O programa tem como foco prevenir irregularidades, promover a ética no serviço público e orientar gestores sobre a adoção de medidas que assegurem boas práticas de governança.

Durante a Conferência, também foram debatidos temas como a autorregulação, incentivos à denúncia, inovação na integridade pública e a realidade da integridade nos países membros da OCDE. Entre os destaques internacionais, estiveram a participação do ex-diretor da Agência Francesa Anticorrupção (AFA), Charles Duchaine, e o analista de políticas públicas da OCDE, Frédéric Bohem.

APRIMORAMENTO DAS AÇÕES

Para o controlador-adjunto da CGE, Luiz Afonso Floriani, que representou o estado no evento, a Conferência representou uma oportunidade estratégica de aprimorar as ações em curso. “Nossa presença proporciona uma visão atualizada sobre boas práticas, desafios e soluções adotados em diferentes realidades, inclusive no cenário internacional”, destacou.

Essa ação está alinhada ao compromisso do governo de Rondônia em consolidar uma gestão pública cada vez mais íntegra, eficiente e comprometida com os princípios da ética e da responsabilidade na aplicação dos recursos públicos.

