Ação de doação de sangue chega a Itapuã do Oeste e Ouro Preto do Oeste neste fim de semana

Ogoverno de Rondônia, por meio da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado (Fhemeron), reforça a importância de garantir o abastecimento de sangue para a hemorrede estadual, com a realização do projeto Fhemeron Itinerante. Neste sábado (5), as cidades de Itapuã do Oeste e Ouro Preto do Oeste vão receber a ação, que visa aumentar a disponibilidade de sangue para os hospitais e unidades de saúde do estado.

O atendimento será realizado em dois locais: em Itapuã do Oeste, na Escola Paulo Freire, localizada na Rua Ayrton Senna, nº 1655, das 7h30 às 17h; e em Ouro Preto do Oeste, no Colégio Tiradentes da Polícia Militar XII, situado na Rua Olavo Bilac, nº 887, no Bairro União, das 8h às 18h. A equipe multiprofissional da Fhemeron vai estar disponível para realizar a coleta e orientar os doadores.

PORTO VELHO

Já na sede da Fhemeron, em Porto Velho, na mesma data, vai acontecer uma ação de parceria firmada com a turma de Direito de uma faculdade de Rondônia. Cerca de 30 acadêmicos vão se dirigir até a Fundação, no período da manhã, para realizar a doação de sangue.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatiza que o projeto é fundamental para garantir o acesso à saúde em todos os cantos do estado. “Cada nova edição do Fhemeron Itinerante aproxima o governo da população, oferecendo um serviço vital, e que mostra que estamos cumprindo nosso dever de salvar vidas. Essas ações são essenciais, especialmente em cidades mais distantes”, salientou.

CONSCIENTIZAÇÃO

A participação está aberta para doadores cadastrados e aqueles que desejam se voluntariar pela primeira vez

A Fhemeron, em seu trabalho constante para atender à demanda de sangue, destaca a necessidade de manter os bancos de sangue abastecidos. Entre os tipos sanguíneos mais procurados, o tipo O- (negativo) se destaca por ser considerado doador universal, podendo ser transfundido a qualquer pessoa, o que o torna essencial, principalmente em situações de emergência e tratamentos prolongados.

O presidente da Fhemeron, Reginaldo Girelli, ressalta a importância das ações itinerantes como uma estratégia para expandir a captação de sangue. “Estamos ampliando nossa atuação de forma contínua para garantir que a hemorrede do estado esteja sempre preparada para atender a todos que necessitam. Além das edições do Fhemeron Itinerante, promovemos parcerias em Porto Velho e outros municípios para facilitar o acesso à doação”, afirmou.

DOAÇÃO

A participação na ação de doação de sangue está aberta tanto para doadores já cadastrados quanto para aqueles que desejam se voluntariar pela primeira vez. Para garantir a segurança e o bom aproveitamento da doação, a Fhemeron orienta que os interessados sigam algumas recomendações importantes:

Estar bem de saúde e alimentado;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis);

Pesar 50 quilos ou mais;

Apresentar documento de identificação com foto, emitido por órgão oficial;

Dormir ao menos oito horas na noite anterior à doação;

Não fumar por pelo menos duas horas antes da doação;

Fazer uma refeição leve no café da manhã;

Homens podem doar até quatro vezes ao ano, com intervalo de 60 dias;

Mulheres podem doar até três vezes ao ano, com intervalo de 90 dias.

Além das edições de 5 de abril, o cronograma do Fhemeron Itinerante segue com outras ações programadas para os próximos meses.

Fonte

Texto: Larissa Malta

Fotos: Hermes Rafael e Ésio Mendes

Secom - Governo de Rondônia