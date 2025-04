Governo de RO investe na formação de novos sargentos da Polícia Militar

Com a conclusão do curso, 106 novos sargentos passam a reforçar a segurança pública no estado

Ogoverno de Rondônia realizou, na última quarta-feira (2), a solenidade de Formatura do Curso de Formação de Sargentos (CFS) 2024-II, em Cacoal. A ação aconteceu por meio da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), e com a conclusão do curso, 106 novos sargentos passam a reforçar a segurança pública no estado, garantindo um serviço de qualidade à população.

A cerimônia em Cacoal representa a segunda etapa da Formatura, sendo que a primeira ocorreu no dia 1º de abril, em Porto Velho, com 74 formandos. O CFS 2024-II iniciou em setembro, com um total de 181 alunos, dos quais 180 concluíram o curso. A capacitação teve carga horária de 910 horas, realizada nas modalidades presencial e a distância. O governo do estado destinou um investimento de R$ 1.784.721,23 para a formação dos novos sargentos.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou o compromisso da gestão estadual com a segurança pública e a valorização da Polícia Militar. “Nosso governo tem trabalhado continuamente para fortalecer a Polícia Militar, proporcionando melhores condições de trabalho e investindo na qualificação profissional. A formação desses novos sargentos demonstra nosso compromisso em garantir uma segurança pública eficiente e preparada para os desafios do dia a dia.”

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

O subcomandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel Glauber Souto, enfatizou a importância da capacitação contínua dos policiais. “A qualificação dos nossos militares é fundamental para o aprimoramento do serviço prestado à sociedade. Essa formação é resultado do empenho do governo do estado e da dedicação dos policiais que buscam aprimorar suas habilidades para melhor servir à população”, destacou.

O sargento Nilzon, de Ouro Preto do Oeste, expressou sua satisfação com a formação e o impacto que terá em sua atuação. “O curso foi um grande aprendizado para todos nós. Saímos daqui mais preparados, mais confiantes e prontos para servir com excelência a nossa comunidade. Agradeço ao governo do estado e à Polícia Militar por essa oportunidade de crescimento profissional”, afirmou.

Texto: Sângela Oliveira

Fotos: Arthur Amaral

Secom - Governo de Rondônia