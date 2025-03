Ações de assistência são intensificadas pelo governo de RO durante enchente do Rio Madeira

Em resposta às enchentes do Rio Madeira e com o compromisso de proteger a saúde das comunidades afetadas, o governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa/RO), vem desempenhando um papel fundamental na garantia de qualidade da água para consumo. Diante da situação, a Agência tem garantido a distribuição do hipoclorito de sódio 2,5% de acordo com um cronograma estratégico. Para atender à população de Porto Velho, desde o início de 2025, o programa Vigidesastres já viabilizou a entrega de mil caixas (50 mil frascos) à Defesa Civil Municipal; 6 mil caixas (300 mil frascos) à Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho (Semusa); e 100 caixas (5 mil frascos) às comunidades de Cujubim Grande e Baixo Madeira.

A equipe da Agevisa/RO gerencia a distribuição do hipoclorito de sódio 2,5% em todo o estado, assegurando que o produto chegue aos canais responsáveis, principalmente nas cidades mais impactadas pelas cheias. Além disso, a Agência enfatiza a importância das orientações sobre o uso correto do hipoclorito, garantindo a desinfecção eficaz da água e a prevenção de doenças de transmissão hídrica, como leptospirose, hepatites A e E, além de gastroenterites agudas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o maior objetivo é garantir que cada rondoniense tenha acesso a água potável e, com isso, proteger a saúde das famílias que enfrentam este momento difícil.

O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, sobretudo destaca: “Ao garantir o fornecimento regular de produtos como o hipoclorito, a Agência colabora para a redução de doenças e agravos, assegurando o bem-estar das comunidades mais vulneráveis.”

USO CORRETO

Segundo o coordenador do Programa Estadual de Vigilância em Saúde dos Riscos Associados aos Desastres Naturais (Vigidesastres), José Maria Prestes, a forma correta de utilizar o hipoclorito é adicionar duas gotas a cada litro de água, aguardando 30 minutos antes do consumo. “Este procedimento simples e eficiente previne uma série de doenças relacionadas à água contaminada, especialmente em áreas sem acesso a sistemas de tratamento”, esclareceu.

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

A distribuição do hipoclorito de sódio é realizada por meio das prefeituras, secretarias municipais de saúde, unidades regionais de saúde e unidades básicas de saúde (UBS). Cidadãos podem retirar até dois frascos de hipoclorito (2,5%) em qualquer UBS, apresentando o número do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Em situações de emergência, como cheias e alagamentos, a Coordenação Estadual de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) libera estoques estratégicos para atender os municípios afetados.

Com essas ações, o governo do estado relembra a trajetória do hipoclorito, amplamente utilizado na década de 1990 para combater a epidemia de cólera, uma ferramenta indispensável na proteção da saúde pública frente aos desafios trazidos pelas enchentes.

Fonte

Texto: Aurimar Lima

Fotos: Pedro Adilon

Secom - Governo de Rondônia