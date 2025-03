Mais de 500 mil turistas internacionais visitaram o Rio em dois meses

Mais de meio milhão de turistas internacionais visitaram o estado do Rio de Janeiro nos dois primeiros meses de 2025 , segundo dados do Conselho Nacional de Imigração. Foram 262.108 chegadas em fevereiro e 240.151 em janeiro, totalizando 502.259 visitantes estrangeiros, um crescimento de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os turistas desembarcaram, em sua maioria, de países vizinhos da América do Sul . Veja de onde veio a maioria dos visitantes:

Argentina - 196.649

Chile - 96.226

Estados Unidos - 52.701

Uruguai - 19.898

França - 18.472

Reino Unido - 12.943

Portugal - 12.083

Alemanha - 10.702

Itália - 6.836

O governo do Estado tem como meta alcançar 1,8 milhão de turistas internacionais em 2025 , um crescimento de 20% em relação ao total de 1,5 milhão registrado no ano passado. O governador Cláudio Castro destacou a importância do trabalho para posicionar o Rio como destino global.

“O crescimento de 50% no turismo internacional é reflexo das nossas ações para fortalecer a imagem do estado e atrair grandes eventos. Estamos trabalhando para que essa tendência de alta continue impulsionando a economia e gerando empregos para os fluminenses”, avaliou Castro.

A Secretaria de Estado de Turismo vem participando de grandes eventos do setor, como a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). O secretário Gustavo Tutuca representou o Rio no encontro em Portugal.