Carnaval movimentou R$ 6,5 bilhões no estado do Rio de Janeiro

O carnaval no Rio de Janeiro teve mais de 8 milhões de foliões que movimentaram R$ 6,5 bilhões , sendo cerca de R$ 5 bilhões apenas na capital fluminense. A informação é da Secretaria estadual de Turismo.

“Recebemos [turistas de] 160 países. Foi um carnaval atípico positivamente em relação ao ano passado. Tivemos uma ocupação hoteleira de 98,6%, também histórica. No interior do estado, também tivemos uma ocupação histórica de 87% no setor de hotéis”, disse Nilo Félix, subsecretário de Turismo.

Segurança Pública

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, houve queda de 64% nos furtos a pedestres na cidade em relação ao carnaval de 2024 ; queda de 9% de crimes de letalidade violenta; 25% a menos de roubo de rua e 33% a menos de roubo de veículo.

A Polícia Militar informou que foram efetuadas 503 prisões em todo o estado , com 69 mandados de prisão cumpridos e dez pessoas presas, identificadas pelo sistema de reconhecimento facial.

“Quero destacar o emprego maciço de tecnologia e o trabalho de policiais militares e civis que foram fundamentais nas ruas”, comemorou o comandante da PM, coronel Marcelo de Menezes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram feitos 556 salvamentos marítimos. Também houve o combate a 1.165 incêndios florestais.

“É atípico nesse período do ano uma quantidade de incêndios tão grande. Ontem (quarta-feira), tivemos simultaneamente 42 focos de incêndios florestais. Isso representa aumento de 360% em relação ao mesmo período do ano passado”, disse o comandante da corporação, Tarciso Salles.

No trânsito, dos 5.629 motoristas abordados, 985 foram autuados por alcoolemia e 2.366 por infrações diversas, segundo o Segurança Presente.

Saúde

Segundo a Secretaria estadual de Saúde, o Samu teve aumento de quase 20% no atendimento de ocorrências na capital . Foram 3.107, 19,2% a mais em relação ao carnaval de 2024. As UPAs estaduais fizeram 33.008 atendimentos, 13% a menos que no ano passado.

Os agentes do Procon descartaram 50 quilos de alimentos vencidos em dois camarotes na Avenida Marquês de Sapucaí, que foram autuados.