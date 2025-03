Rio retorna ao nível de calor 1, sem impactos na rotina da cidade

O Centro de Operações e Resiliência da prefeitura do Rio (COR) informou que a cidade retornou ao nível de calor 1 à 0h10 desta terça-feira, (4) . Neste primeiro nível, não há previsão de altos índices de calor, sem impactos na rotina da cidade.

Desde o dia 21 de fevereiro, o município estava em calor 3 , quando ainda não há impactos maiores, mas os cidadãos devem se manter informados. Esse nível acontece quando há registro de índices de calor alto entre 36º C e 40ºC, com previsão de permanência ou aumento por ao menos, três dias consecutivos.

Em meados de fevereiro, a cidade atingiu o nível 4 de calor , que é acionado quando a temperatura fica entre 40°C a 44°C, com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

Previsão

De acordo com o Alerta Rio, a previsão para hoje é de tempo estável, com céu variando entre parcialmente nublado a claro, sem previsão de chuva. As temperaturas estarão elevadas, com mínima prevista de 19º C e máxima de 36°C.

Os ventos estarão moderados, com rajadas ocasionais fortes no fim da tarde e noite.