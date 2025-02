DF terá passe livre nos transportes durante o carnaval

O Distrito Federal vai viver uma experiência inédita nos dias de carnaval. Ônibus e metrô terão passe livre para os brasilienses a partir da 0h de sábado (1º) até as 23h59 de terça-feira (4).

De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF, para suprir eventual demanda, as companhias de ônibus deverão reforçar a frota com pelo menos 90 veículos durante “os horários ao longo do dia e também nas viagens de volta, para garantir transporte público a toda a população.”

A programação divulgada pela agência oficial do governo do Distrito Federal prevê a circulação de mais de 30 blocos em diferentes locais do DF, inclusive fora do Plano Piloto. Veja a programação .

DF Folia 2025

“Nosso carnaval se consolida ano após ano como grande celebração popular, reunindo tradição, cultura e alegria nas ruas. Cada edição fortalece nossa identidade cultural e reafirma o Distrito Federal como um dos grandes polos carnavalescos do país”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Claudio Abrantes

Pesquisa de avaliação feita com os participantes sobre os blocos de carnaval do DF, aplicada em 2024 pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), estima que 1,7 milhão de pessoas participaram de eventos de carnaval, incluindo o período de pré-folia.

Nove de cada dez participantes do carnaval do ano passado eram de Brasília, principalmente moradores de Ceilândia (13,7%), Plano Piloto (12,5%) e Taguatinga (11,6%). Dez por cento dos foliões consideraram o transporte público “ruim” ou “péssimo”.

Pesquisa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade de São Paulo (USP) identificou que 84 cidades adotaram a gratuidade plena no transporte coletivo em 2023 durante todos os dias do ano, não apenas no carnaval.