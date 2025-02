Inscrições para concurso do MPU vão até as 16h de hoje

O prazo para as inscrições para o concurso público do Ministério Público da União (MPU) termina às 16h desta quinta-feira (27), no horário de Brasília.

Ao todo, são 172 vagas para os cargos de técnico e analista , observado o prazo de validade de 2 anos do certame.

A remuneração inicial para o cargo de técnico é R$ 8.529,65 e a de analista, R$ 13.994,78 . A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para ambos os cargos.

Do total de vagas, 10% serão reservadas para candidatos indígenas, quilombolas, ciganos e de povos/comunidades tradicionais. E para os candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) serão reservadas 20% das vagas do processo seletivo.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) será a banca organizadora do certame.

Inscrições

Para fazer a inscrição, o interessado deverá acessar o endereço eletrônico da FGV .

Cabe ao candidato, no momento da inscrição, selecionar a unidade da federação da vaga que deseja concorrer e será obrigatória a realização da prova na capital do respectivo estado.

Os candidatos negros, com deficiência e de minorias étnico-raciais concorrem, ao mesmo tempo, às vagas reservadas e àquelas destinadas à ampla concorrência, se aprovados dentro do número de correções previsto para ampla concorrência.

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição para o cargo de analista é de R$ 120 e a de técnico R$ 95.

A Guia de Recolhimento da União (GRU) relativa à taxa de inscrição será gerada automaticamente após o envio do requerimento de inscrição e deverá ser paga em qualquer banco ou por meio eletrônico até esta sexta-feira (28).

As inscrições somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.

Aqueles que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão efetivar sua inscrição e precisam fazer o pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido em edital, para confirmar a participação no concurso.

O resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição dos candidatos indeferidos foi publicado na quarta-feira (26), no site do processo seletivo .

Provas

As provas objetiva e discursiva para todos os cargos de analista e técnico serão realizadas em 4 de maio. Os candidatos às vagas de analista farão as provas de 8h da manhã às 12h30, conforme horário oficial de Brasília. Para os cargos/especialidades de técnico, os candidatos farão as provas de 15h às 19h30.

A prova objetiva será composta por 80 questões, cada uma delas com cinco alternativas. O candidato deverá assinalar apenas uma resposta correta da questão objetiva usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, no cartão de respostas. A prova valerá 80 pontos.

A outra modalidade de prova, a discursiva, terá caráter eliminatório e classificatório e será aplicada para todos os cargos, exceto para o de técnico da polícia institucional. A redação deverá ser redigida em gênero dissertativo-argumentativo, com número mínimo de 20 e máximo de 30 linhas, valendo até 40 pontos.

Locais das provas

Os locais das provas objetiva e discursiva em cada uma das capitais ainda serão divulgados no site da banca organizadora.

Os procedimentos de identificação da etnia/raça do candidato que disputa uma vaga das cotas raciais, realizado pelas bancas de heteroidentificação, ocorrerão na mesma cidade de aplicação das provas objetiva e discursiva. Igualmente, com as perícias médicas para comprovar a condição de candidatos com deficiência.