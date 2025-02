Defesa Civil emite novo alerta severo para chuvas em São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo emitiu, por volta das 16h40 desta quarta-feira (26), um novo alerta severo de chuvas, com possibilidade de alagamentos na cidade .

O comunicado, enviado pelo órgão a celulares, mira os moradores das zonas norte e oeste da capital .

O Centro de Gerenciamento de Emergências também indicou atenção para alagamentos para as regiões do centro e das marginais Tietê e Pinheiros .

Nesta tarde, um temporal na zona norte registrou rajadas de vento com 103 km/h na área do Aeroporto Campo de Marte .

A temperatura em São Paulo, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para os períodos da tarde e da noite, indicam que o calor pode chegar até os 33ºC.

Para quinta-feira (27), as previsões do Inmet apontam para mais um dia de alta temperatura, com máxima de até 32ºC , sendo que nos períodos da tarde e noite podem acontecer muitas pancadas isoladas de chuva forte.