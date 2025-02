Inscrições para atuar em saúde indígena estão abertas até sexta-feira

Os profissionais interessados em apoiar a saúde indígena no Brasil podem se inscrever gratuitamente até as 17 horas desta sexta-feira (28) para ocupar 671 vagas em 10 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). As unidades de saúde organizam e coordenam a atenção à saúde dos povos indígenas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

As vagas são para os níveis técnico, médio e superior de ensino, com prioridade para os indígenas . Além das vagas para contratação imediata, Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) também selecionará profissionais para formar cadastro reserva para diversos cargos.

As contratações tem o objetivo de dar apoio às ações e programas voltados para a saúde das populações indígenas, garantir o acesso a serviços de saúde adequados, com respeito à cultura e aos saberes tradicionais.

Após a seleção, os profissionais começam a trabalhar em 10 unidades : Kaiapó do Pará (PA), Vale do Javari (AM), Xavante (MT), Kaiapó do Mato Grosso (MT), Alto Rio Solimões (AM), Médio Rio Solimões e Afluentes (AM), Mato Grosso do Sul (MS), Cuiabá (MT), Minas Gerais e Espírito Santo e Yanomami (RR e AM).

As contratações da agência seguirão o regime Consolidação das Leis do Trabalho (CLT ), com jornada de trabalho definida, 13º salário, férias e outros direitos e deveres trabalhistas.

Contratação e cadastro reserva

As inscrições devem ser feitas no portal da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) , que fará o recrutamento, seleção e contratação imediata do pessoal .

Os candidatos que não dispõem de internet poderão realizar a inscrição presencialmente em computadores disponíveis nas sedes dos distritos e na sede da AgSUS, em Brasília.

As vagas oferecidas para atuação nos distritos sanitários estão disponíveis nos editais abertos de cada um dos processos seletivos simplificados. No DSEIs Vale do Javari, por exemplo, há vagas para fisioterapeuta, geólogo, médico, terapeuta ocupacional, assistente administrativo, técnico de edificações, supervisor de saúde ambiental, entre outras oportunidades.

De acordo com os editais publicados, a análise curricular dos candidatos será feita entre os dias 10 e 14 de março. E a divulgação do resultado provisório da análise curricular ocorrerá no dia 17 de março. A previsão para admissão dos selecionados é 31 de março.

AgSUS

Criada em 2023, a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) oferece suporte operacional na execução de políticas formuladas pelo Ministério da Saúde , com foco principal nas áreas de atenção à saúde indígena e atenção primária à saúde.

Na Terra indígena Yanomami (TIY), por exemplo, a entidade atua desde setembro de 2024, quando foi demandada pelo Ministério da Saúde, para apoiar urgentemente as ações de saúde na região, devido à alta vulnerabilidade.

>>Já havia indícios da gravidade da situação dos yanomami, diz ministra

A emergência sanitária na maior terra indígena do Brasil afetou, sobretudo, crianças, jovens e pessoas indígenas idosas. A situação dos yanomami de desnutrição, falta de remédios e mortes foi denunciada por organizações em defesa dos indígenas e aliados começou a ser enfrentada em janeiro de 2023, com ações interministeriais do governo federal, pelo Ministério Público Federal e pela Justiça.