Carnaval do Rio terá 26 mil agentes de segurança

O carnaval de rua do estado do Rio de Janeiro e os desfiles no Sambódromo e na Avenida Intendente Magalhães terão 26 mil policiais militares, civis, agentes do Segurança Presente e bombeiros para as ações de segurança.

Somente a Polícia Militar terá 12.550 agentes, 450 a mais que no ano passado. A Polícia Civil contará com 3,5 mil homens em todo o estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, 10 mil militares estarão de prontidão.

No Sambódromo, a Polícia Militar terá seis torres de observação, 51 viaturas, duas unidades de controle de distúrbios do Batalhão de Choque, videomonitoramento com reconhecimento facial, drones e um centro integrado de comando e controle móvel.

Nos blocos espalhados pelo centro e pela zona sul do Rio, haverá revista com detector de metais nas estações de Metrô em Copacabana, Ipanema e no Leblon. Nos megablocos do centro haverá patrulhamento por drones, pontos de interceptação e revista com detectores de metais e seis torres de observação.

“Todo o emprego da tecnologia disponível hoje, o CICC Móvel, câmeras com reconhecimento facial, integração entre várias câmeras particulares e públicas, principalmente da prefeitura, toda essa ferramenta [estará] voltada para a segurança pública”, disse o secretário de Segurança Pública, Victor Santos, durante entrevista sobre a operação para o carnaval. Este ano, a folia será nos dias 1º, 2, 3 e 4 de março.

Recursos humanos

Segundo o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, foi necessário este ano um esforço de gestão de recursos humanos maior pelo fato de se ter um dia a mais de desfiles na Marquês de Sapucaí e de ter havido aumento de 9% no total de blocos - são 40 agremiações a mais este ano.

Com relação ao combate à violência contra a mulher, a PM terá 49 equipes diariamente nas patrulhas Maria da Penha em todo o estado intervindo em casos de assédio e violência.

A Secretaria Estadual da Mulher lançou a campanha Não é Não! Respeite a Decisão. Ela divulgará o aplicativo Rede Mulher e capacitará mais de 260 agentes dos municípios do estado do Rio para aplicar o protocolo Não é Não .

Turismo

A Companhia de Turismo do Estado do Rio (TurisRio) prevê que a taxa de ocupação hoteleira chegue a 85% na capital e 90% no interior. Os foliões vão gerar uma movimentação financeira de R$ 5 bilhões na capital. O Aeroporto Internacional do Rio projeta receber 674 mil passageiros entre 25 de fevereiro e 10 de março, 23% a mais do que no ano passado. Os turistas estrangeiros vêm principalmente da Argentina, do Chile e dos Estados Unidos.

Lei Seca

Cem agentes de fiscalização vão atuar entre 28 de fevereiro e 9 de março na Operação Verão a partir do horário pós-praia nos principais pontos de saída das praias e na operação noturna em pontos de grande concentração de bares e eventos.

No Sambódromo, todos os motoristas de carros alegóricos serão testados 30 minutos antes de cada desfile entre 28 de fevereiro e 4 de março e no Desfile das Campeãs, no dia 8 de março.