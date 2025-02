Polícia busca agressor de Marcelo Rubens Paiva

A Polícia Civil do estado de São Paulo está analisando imagens para identificar o autor da agressão do jornalista e escritor Marcelo Rubens Paiva , ocorrida neste domingo (23), na rua da Consolação, na capital paulista, durante a concentração do desfile do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, em que Paiva foi homenageado.

"A Polícia Civil analisa as imagens para identificar o autor da agressão", disse a Secretaria de Segurança Pública, em nota. A pasta informou ainda que a polícia “permanece à disposição da vítima para a formalização da ocorrência e continuidade nas investigações". Até o momento, não foi localizado registro dos fatos”.

Marcelo Rubens Paiva, autor do livro “Ainda Estou Aqui” , foi agredido por um homem que atirou contra ele uma mochila, uma lata de cerveja e uma camiseta. O jornalista, que é cadeirante, não se feriu .

“O Acadêmicos do Baixo Augusta lamenta o ocorrido no início do bloco. Durante as homenagens ao Marcelo Rubens Paiva, fundador e porta-estandarte do bloco há 16 anos, um folião jogou objetos na direção do Marcelo. Foi um susto, uma violência nunca vista. O triste ocorrido não apagou o brilho da homenagem”, disse o bloco, em nota.

O escritor se manifestou nesta segunda-feira (24) pelas redes sociais. Paiva publicou a primeira estrofe da música “É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo”, de Erasmo Carlos, lançada em 1971, e um dos temas musicais do filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, adaptado do livro do escritor.

“Eu cheguei de muito longe; E a viagem foi tão longa; E na minha caminhada; Obstáculos na estrada; Mas enfim estou aqui”, diz o texto da publicação de Paiva.