São Paulo começa pré-carnaval com bloquinhos infantis

A temporada do pré-carnaval deste ano em São Paulo tem vários desfiles de bloquinhos para a criançada. A partir das 9h, os primeiros a sair foram o Mamãe eu Quero, na Praça Irmãos Karmann, em Perdizes, e o Urubózinho, no Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, na Freguesia do Ó.

O Sainha de Chita, na Praça Rio dos Campos, em Perdizes, e o bloco Lule, na avenida Antônio Munhoz Bonilha, 1000, na Casa Verde, começam às 13h. Na sequência, às 14h, tem o Bloquinho dos Jatobazinhos, na avenida Nagib Farah Maluf, 1.410, em Itaquera, mesmo horário do Castelo Rá-Tim-Bloco, na rua Padre João Gonçalves, em Pinheiros.

Domingo

Amanhã (23), a festa começa com o Fraldinha Molhada, a partir das 10h, na rua Professor João de Oliveira Torres, 13, na Vila Regente Feijó, e às 12h está programada a saída do Casa de Alice, na Pompéia.

A lista completa dos blocos, adultos e infantis, pode ser conferida ano site da prefeitura .