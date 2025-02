Municípios do Rio adotam medidas para enfrentar onda de calor

Municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro adotaram medidas para amenizar o impacto da forte onda de calor na região. A capital fluminense atingiu, às 12h35 da segunda-feira (17), o nível 4 de calor , o segundo mais alto em uma escala até 5.

Por causa do calor extremo e a previsão de temperaturas superiores a 40 ºC até sexta-feira (21), a prefeitura de Nova Iguaçu decidiu que nas escolas municipais as aulas seguem normalmente. No entanto, as faltas serão justificadas para quem optar por não levar os filhos. A Secretaria de Educação orientou sobre a necessidade de hidratação em bebedouros abastecidos com gelo de água filtrada, além da ingestão de frutas e legumes na alimentação escolar. Não serão realizadas atividades nas áreas externas.

A prefeitura liberou o uso de bermudas para servidores municipais durante o expediente, motoristas de táxis, vans e kombis credenciadas, além de motoristas e trocadores de ônibus até o dia 31 de março.

Baixada Fluminense

Na Baixada Fluminense, a Defesa Civil orienta a população a se manter bem hidratada, consumindo bastante água, e a evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 17h, quando o calor é mais intenso. Também é aconselhável umidificar os ambientes internos com vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água, além de procurar permanecer em locais sombreados, preferencialmente em áreas com vegetação ou ambientes refrigerados.

Belford Roxo

A Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo reduziu o horário de aula dos alunos das 110 unidades (entre escolas e creches) a partir desta terça-feira (18). O horário especial se estenderá até o dia 21 deste mês. A rede municipal de ensino tem 45 mil alunos matriculados

A secretária Municipal de Educação, Sheila Boechat, destacou que a medida tem como objetivo garantir o bem-estar e saúde dos estudantes e profissionais da Educação. “É uma medida sensata para evitarmos transtornos, pois a temperatura está chegando a 40 graus e a sensação térmica é muito maior”, disse.

O turno da manhã vai de 7h30 às 10h. O turno da tarde será de 13h às 15h30 e o turno da noite terá horário normal. Escolas e creches de tempo integral vão funcionar de 8h às 11h30.

São João de Meriti

Devido à forte onda de calor, medidas emergenciais foram adotadas em São João de Meriti para esta semana, para garantir o bem-estar nas unidades escolares para alunos e servidores. O horário das aulas até 21 de fevereiro será turno da manhã das 7h30 às 10h, e turno da tarde, das 13h às 15h30.

Niterói

A prefeitura de Niterói informou que as equipes da Defesa Civil e da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal estão trabalhando, desde a tarde de segunda-feira (17), em apoio ao Corpo de Bombeiros no combate a focos de incêndio em vegetação na cidade, inclusive com envio de caminhões-pipa para reforçar o enfrentamento ao fogo.

Com a previsão da permanência do cenário de altas temperaturas e baixa umidade, a Defesa Civil vem intensificando as rondas preventivas de incêndio. Nesta terça-feira (18), equipes compostas pelos agentes da Defesa Civil, lideranças comunitárias e voluntários dos Núcleos de Defesa Civil estão mobilizadas em rondas preventivas nas localidades das Penha, Santo Inácio, Eucalipto (Horto do Fonseca) e Garganta (Africano e União).

A vice-prefeita e secretária do Clima, Defesa Civil e Resiliência de Niterói, Isabel Swan, disse que está fazendo monitoramento direto das ações. “Niterói vai receber apoio de guarnições de outras cidades para reforçar o combate ao fogo. O tempo seco prolongado tem favorecido a propagação das chamas e a cidade está em risco muito alto de fogo em vegetação. Agradecemos o trabalho das equipes empenhadas em combater o fogo e pedimos que todos façam a sua parte não colocando fogo em lixo ou próximo à vegetação”, afirmou Isabel.