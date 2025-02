Guia do Unicef traz orientações sobre saneamento em aldeias amazônicas

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria com a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde, lançou o Manual de Orientação para Agentes Indígenas de Saneamento da Região Amazônica . O objetivo é fortalecer as ações relacionadas a água, saneamento e higiene nas aldeias da região amazônica e fornecer conhecimento técnico.

Com linguagem acessível e ilustrações didáticas, a cartilha contém orientações sobre o papel do agente indígena nas comunidades da região amazônica.

Segundo o Unicef, a iniciativa do manual surgiu em um momento crucial na saúde indígena, quando o governo federal declarou a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em janeiro de 2023, no território Yanomami.

A publicação, dividida em dois volumes, foi desenvolvida pela equipe do Programa de Água, Saneamento e Higiene, do Unicef, em colaboração com o Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena e parceria estratégica do Ministério Público do Trabalho (MPT).

O Volume I do manual aborda boas práticas para o tratamento da água e medidas de higiene no nível domiciliar, explicando processos essenciais como a filtragem da água, o uso correto do hipoclorito de sódio 2,5% e a importância da lavagem das mãos para prevenção de doenças.

Já o Volume II detalha o funcionamento de tecnologias como filtros, cloradores e captação de água da chuva, incluindo procedimentos para a limpeza de caixas d' água, fornecendo informações práticas para que os agentes possam promover o acesso a água potável em suas aldeias.

Segundo o Unicef, o material poderá contribuir para a redução de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Apesar de o conteúdo ter sido desenvolvido com base na realidade da Amazônia brasileira, ele pode ser adaptado para outras regiões.