Polícia do Rio faz ação para prender envolvidos em ataque à delegacia

A Polícia Civil do Rio prendeu seis criminosos suspeitos de participação em um ataque realizado por bandidos fortemente armados, na noite deste sábado (15), à 60ª DP, em Campos Elíseos, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As prisões ocorreram durante uma operação que está sendo realizada nas comunidades Vai Quem Quer, Rua 7, Santa Lúcia, Rasta e Rodrigues Alves, na cidade, para localizar e capturar os envolvidos no atentado. Ainda na ação, que continua em andamento, um homem foi morto e os agentes apreenderam uma granada e drogas.

De acordo com a Polícia Civil, o ataque foi uma tentativa de resgate dos criminosos Rodolfo Manhães Viana, conhecido como Rato, e o braço direito dele, Wesley de Souza do Espírito Santo. Os dois tinham sido presos na tarde de ontem, durante operação baseada em informação de inteligência, policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos).

Rodolfo Manhães Viana, segundo a Polícia Civil, é chefe do tráfico de drogas da comunidade Vai Quem Quer. “Na ocasião, eles estavam com um fuzil, que foi apreendido pelos agentes. No início da noite, sob o comando de Joab da Conceição Silva, uma das lideranças da facção, dezenas de narcoterroristas entraram na delegacia na tentativa de resgatar os comparsas, que já haviam sido transferidos para a sede da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), na Cidade da Polícia”, informou em nota.

“A instituição informa que está solicitando a transferência dos dois presos que os narcoterroristas tentaram resgatar para presídio federal”, pontuou a secretaria.

Na intensa troca de tiros entre os policiais e os criminosos, que ocorreu na tentativa de invasão, dois agentes foram feridos e socorridos para o Hospital Adão Pereira Nunes. Os dois já receberam alta médica.

Em seu perfil no Instagram, o governador do Rio, Cláudio Castro, disse que todos os envolvidos serão presos e ainda mandou recado a pessoas que defendem os direitos humanos.

“A ousadia dos criminosos ao atacar uma delegacia de polícia não vai ficar por isso mesmo.

Já identificamos todos eles e vamos pegá-los de qualquer jeito. E já vou avisando à turminha dos “direitos humanos”, não encham o meu saco, porque a resposta será dura e na mesma proporção, só que com efetividade e dentro da lei”, postou o governador.