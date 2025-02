Sábado tem alertas para tempestade e calor extremo no país

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estabeleceu quatro alertas válidos para este sábado (8), em todo o país, para os quais destaca chuvas e calor extremo.

O alerta de calor se divide em duas áreas, uma mais severa no interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e outra moderada para o litoral dos dois estados e do Paraná.

Os demais alertas preveem chuvas fortes em toda a Amazônia, região central, parte do nordeste e sudeste do país. A previsão mais severa é para os estados da Região Norte, com possibilidade de formação de tempestades.

No Centro-Sul, há registro de possibilidade remota de formação de tempestades durante a tarde, as costumeiras pancadas de verão.

Já as regiões do litoral norte do Paraná e do litoral sul de São Paulo têm um alerta à parte por conta do acumulado de chuvas na última semana. O Vale do Ribeira, no limite ao norte da região do alerta, recebeu chuvas fortes no começo da manhã deste sábado.

A situação mais crítica se dá na cidade de Pariquera-Açu (SP), onde o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil registram alagamentos em diversos bairros, inclusive no centro. No momento, a cidade tem acesso comprometido, com bloqueio de alguns pontos da Rodovia Ivo Zanella (SP-222), por queda de árvores, alagamentos e deslizamentos de terra, e algumas dificuldades no acesso onde o acumulado impede o trânsito livre.

As equipes de Defesa Civil e dos bombeiros atuam na remoção de famílias em áreas alagadas e já informam a diminuição das chuvas fortes na região, com a expectativa de que as famílias possam voltar ainda hoje para suas residências. Estão a caminho do município duas balsas de Cajati, um barco de Registro e um barco de Iguape. Bombeiros de Jacupiranga e Eldorado estão a caminho com uma embarcação.