CNU: saiba como acessar os resultados do concurso

A partir das 10h desta terça-feira (4), candidatos que concorreram a cargos do Concurso Nacional Unificado (CNU) poderão acessar resultados finais e provisórios do certame. Confira, a seguir, como será feita a divulgação, conforme orientações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Resultados individuais

Na área do candidato , será possível consultar resultados individuais para cada um dos cargos em que o candidato se inscreveu. Serão disponibilizadas as seguintes informações:

Nota na prova objetiva;

Nota na prova discursiva;

Nota na avaliação de títulos;

Resultado de bancas (em casos como o de pessoas com deficiência, heteroidentificação e indígenas);

Nota final ponderada em cada cargo;

Classificação em cada cargo, incluindo ampla concorrência (AC) e cotas para pessoa com deficiência (PCD), pessoa negra (PN) e pessoa indígena (PI);

Situação no cargo, incluindo se aprovado em vagas imediatas (AC, PCD, PN ou PI); aprovado em lista de espera/cadastro reserva (AC, PCD, PN ou PI); convocado para curso de formação (para nove cargos dos blocos 1 a 7); ou eliminado (citados os respectivos itens do edital).

“Cada candidato só aparecerá como aprovado em um cargo, ficando claro se é em vaga de ampla concorrência ou nas cotas (PCD, pessoa negra ou pessoa indígena). Porém, este candidato poderá aparecer em diversas listas de espera dos cargos de sua maior preferência”, informou o ministério.

Para os cargos dos blocos 1 a 7, também será informado aos candidatos que os resultados são provisórios, já que o resultado final será divulgado apenas no próximo dia 28, após o período de convocação/confirmação para os cursos de formação.

Listas de classificação

Também na área do candidato, serão divulgadas 173 listas, com a classificação por cargo, de todos os blocos. De acordo com o ministério, é importante saber que:

Cada lista será composta por uma tabela com os dados de inscrição e os resultados individuais agrupados do cargo. Não serão publicados os nomes ou os CPFs dos candidatos;

Todos os candidatos não eliminados constarão das listas;

As listas serão ordenadas de acordo com a classificação dos candidatos;

As listas dos cargos de nível médio (bloco 8) serão definitivas, com os resultados finais;

As listas dos cargos de nível superior serão provisórias, já que o resultado final será divulgado apenas no próximo dia 28, após o período de convocação/confirmação para cursos de formação.

Listas para cursos de formação

Ainda na área do candidato, serão divulgadas as listas de convocação para cada um dos cargos com curso de formação. Segundo a pasta, vale destacar que:

Será divulgada uma lista para cada um dos cargos que possuem cursos de formação de cada bloco;

Nove cargos contam com curso de formação: especialista em políticas públicas e gestão governamental; analista de comércio exterior; analista em tecnologia da informação; analista técnico de políticas sociais; analista de infraestrutura; especialista em regulação de serviços públicos; especialista em regulação de serviços públicos; auditor-fiscal do trabalho (AFT); e especialista em regulação de saúde suplementar;

Serão, ao todo, 21 listas, já que há cargos, como o de especialista em políticas públicas e gestão governamental, que aparecem em mais de um bloco;

As listas incluem nome, número de inscrição e cargo de cada candidato, bem como instruções sobre como ele deve proceder para confirmar interesse em participar do curso de formação;

As listas serão ordenadas em ordem alfabética.

Diário Oficial da União

De acordo com o ministério, no intuito de dar “ampla transparência” aos resultados do concurso, também serão publicados oito editais em edição extra do Diário Oficial da União, a ser publicada no período da tarde, incluindo:

Um edital com divulgação dos resultados finais do Bloco 8, de nível médio, que trará a lista dos aprovados para vagas imediatas e a lista dos aprovados em lista de espera/cadastro reserva. Para esses candidatos, serão divulgadas todas as informações que constam no resultado individual, incluindo os nomes dos candidatos. O texto será corrido (não haverá tabela).

Sete editais de convocação para cursos de formação (blocos 1 a 7), com a lista dos convocados para participar de cursos de formação. Para esses candidatos, serão divulgados nome, número de inscrição e cargo. O texto também será corrido (não haverá tabela).

“No Diário Oficial da União, não haverá divulgação das listas provisórias de classificados dos blocos 1 a 7. Somente serão publicadas as listas definitivas no dia 28/2”, destacou a pasta.

Site do ministério

Na página oficial do concurso , dentro do site do ministério, serão disponibilizados os links para todas as listas que a Fundação Cesgranrio, organizadora do certame, divulgar, além dos links para editais que serão publicados no DOU.

Caixa postal

Também nesta terça-feira, todos os usuários do Gov.br terão uma caixa postal individual dentro da plataforma. A ferramenta, segundo o ministério, permite que o governo informe sobre serviços para a população de forma personalizada, “sem o risco de fraudes”.

“A estreia da nova ferramenta acontecerá com o chamamento individualizado de candidatos aprovados no CPNU para cargos de nível médio e para cargos de nível superior, que serão convocados para o curso de formação”, informou a pasta. “São cerca de 4,3 mil potenciais novos servidores públicos.”

E-mail e WhatsApp

Por fim, a Fundação Cesgranrio também vai enviar mensagens por e-mail e via WhatsApp a todos os candidatos convocados para cursos de formação, nos blocos 1 a 7. Os e-mails e as mensagens via WhatsApp serão encaminhados a partir das 10h desta terça-feira.