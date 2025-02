Hoje é Dia: Iemanjá, povos indígenas e Bob Marley são destaques

A semana entre os dias 2 e 8 de fevereiro já começa com uma data de comemoração para católicos e pessoas de religiões de matriz africana. Hoje, é celebrado o Dia de Iemanjá. A data que homenageia a “Rainha do Mar” é marcada por oferendas de flores, perfumes e outros presentes lançados ao mar em cerimônias que unem fé e cultura em alguns estados. A efeméride já foi tratada em matérias da Agência Brasil e no História Hoje , da Radioagência Nacional :

A mesma data, para o catolicismo, é o Dia de Nossa Senhora dos Navegantes. Em algumas cidades, como em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (que tem a santa como padroeira do município), o dia é considerado feriado.

Saindo do sul e indo para o norte do Brasil, temos no dia 4 de fevereiro o aniversário da cidade de Macapá. A capital do Amapá, conhecida como a “capital do meio do mundo”, completa 267 anos. Em 2018, o Repórter Nacional Amazônia fez uma homenagem especial:

Datas de conscientização

Também no dia 4 de fevereiro, temos o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A data visa aumentar a conscientização sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento dessa doença que é uma das principais causas de mortalidade no mundo e já foi tema da Agência Brasil e do Ciência é Tudo :

Ainda relacionado ao câncer, o Dia Nacional da Mamografia, celebrado em 5 de fevereiro, ressalta a relevância do exame, essencial no diagnóstico precoce do câncer de mama (o que mais mata mulheres no Brasil). A data foi lembrada pela Agência Brasil em 2023 e pelo Tarde Nacional Amazônia em 2024.

No dia 6 de fevereiro, temos o chamado Dia Internacional da Internet Segura. Em tempos de exposição cada vez mais precoce das pessoas à web, a efeméride visa chamar atenção para o uso responsável, ético e seguro da internet. Entre os temas promovidos estão a proteção de dados, privacidade, segurança online e prevenção do cyberbullying. O Repórter Brasil tratou da data em 2021:

O dia seguinte, 7 de fevereiro, é o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Criado pela Lei Nº 11.696/2008, a data destaca a importância da luta pelos direitos das comunidades indígenas no Brasil. O Caminhos da Reportagem (em 2013) e a Agência Brasil (em 2023) já falaram sobre questão.

Bob Marley e o satélite

No dia 6 de fevereiro, o nascimento de um dos nomes mais icônicos da música mundial completa 80 anos. Foi nesta data que nasceu Robert Nesta Marley, mais conhecido como Bob Marley. Uma das principais vozes contra a desigualdade e opressão no mundo, ele fez com que o reggae e a filosofia rastafári fossem conhecidos em todo o mundo. Em 2021, o História Hoje falou da biografia dele. Já a TV Brasil falou da influência de Bob Marley em regiões do Brasil como o estado do Maranhão.

Para fechar a semana, temos os 40 anos do lançamento do Brasilsat A1, o primeiro satélite brasileiro da história. Foi em 8 de fevereiro de 1985 que a Embratel lançou o satélite, que revolucionou as telecomunicações do país, no espaço. O satélite foi essencial para a integração nacional, conectando regiões remotas a serviços de telefonia e radiodifusão e permaneceu em uso até 1995.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 2 a 8 de fevereiro de 2025