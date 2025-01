Inmet emite alerta vermelho para chuvas em Minas, SP e Rio

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (30) um alerta vermelho para chuvas intensas em algumas regiões dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O alerta vermelho é o de maior gravidade na escala utilizada pelo instituto e significa situação de grande perigo.

O alerta para riscos de alagamentos, transbordamento de rios, desabamentos e deslizamentos de encostas vale desde as 15h e fica em vigor até as 10h de sexta-feira (31) e foi emitido para as regiões da Costa Verde e do litoral sul do Rio de Janeiro; para o Vale do Paraíba e litoral norte de São Paulo; e para o sul de Minas Gerais.

Segundo o Inmet, o alerta foi emitido porque as chuvas deverão se intensificar a partir desta quinta-feira, podendo ficar acima dos 100 milímetros por dia ou dos 60 milímetros por hora.

Um aviso laranja (perigo) para chuvas intensas também foi emitido para áreas de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Pará, Mato Grosso do Sul, Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O alerta vale até sexta-feira cedo e indica que as chuvas podem atingir 30 mm/h ou 60 mm/h ou entre 50mm/h e 100 mm/dia, com ventos intensos, que podem alcançar 100 km/h.

No estado de São Paulo, o alerta laranja vale para as regiões de Campinas, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Ribeirão Preto, Araçatuba, Marília, Araraquara e região metropolitana da cidade.

Há ainda um aviso amarelo (perigo potencial) válido até sexta-feira para as demais regiões do país, onde persiste a previsão de chuvas que podem chegar a 50 mm no dia. Os únicos estados sem alertas do Inmet para chuvas são Alagoas, Roraima e Sergipe.

