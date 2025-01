Mais de 25 mil pessoas são esperadas no Dia de Iemanjá no Arpoador

Mais de 25 mil pessoas são esperadas na terceira edição do Dia de Iemanjá na Praia do Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro, neste domingo (2) de fevereiro, das 8h às 22h. O evento gratuito vai receber o Afoxé Filhos de Gandhi, o projeto Samba de Caboclo e o cantor e compositor, Pretinho da Serrinha, entre outras atrações.

Os surfistas que frequentam a Praia do Arpoador vão entrar com flores como oferenda à Rainha do Mar às 17h. Ao mesmo tempo, 150 umbandistas de dez terreiros da região metropolitana do Rio vão estar nas areias do Arpoador, dando passes a quem quiser receber axé.

“Além de promover a integração entre pessoas de todos os credos, cores e regiões da cidade, e enaltecer a cultura de matriz africana tão poderosa e ao mesmo tempo tão atacada, o evento vai gerar mais empregos e divisas para a cidade através do turismo”, disse o idealizador da celebração, Marcos André.

Os organizadores lembram que o evento se mantém alinhado com a sustentabilidade e a preservação dos mares e alerta os frequentadores para só levarem oferendas de material biodegradável. Ao final, o público será convidado para fazer um mutirão de limpeza da areia, do calçadão e da Pedra do Arpoador.

Na véspera, dia 1º de fevereiro, a partir das 18h, haverá a Lavagem do Arpoador, sob a liderança do Afoxé Filhos de Gandhi.