Capital paulista registra terceiro maior volume de chuva da história

A capital paulista registrou 125,4 mm de chuva nesta sexta-feira (24), o terceiro maior volume desde o início da série histórica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 1961. As informações foram confirmadas pela Defesa Civil do estado.

Considerando os 82mm que caíram das 15h às 16h, o órgão afirmou que é o maior volume da história já registrado para o período de uma hora.

A cidade, que completa hoje 471 anos, estava com 26,4 mil clientes sem energia elétrica, segundo atualização da Enel às 11h, e com funcionamento parcial da linha 1 azul do Metrô. A linha atravessa a cidade desde a zona norte até a zona sul.

Segundo o Metrô, devido às avarias causadas pelas chuvas de ontem, desde o início da operação comercial deste sábado, o trecho entre as estações Tucuruvi e Santana está sendo atendido por ônibus do sistema Paese. Além disso, os trens circulam com velocidade reduzida no restante da linha, de Santana ao Jabaquara.

Ao longo de seu percurso, a linha leva a pontos icônicos da cidade, como a Estação da Luz, a Avenida Paulista, Praça da Sé, bairro da Liberdade, Pinacoteca e Museu da Língua Portuguesa, além do Terminal Rodoviário do Tietê. Ela tem ainda ligação com as linhas 2 verde, 3 vermelha, 4 amarela e 5 lilás do Metrô.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram a estação Jardim São Paulo, na linha 1 azul, com os trilhos alagados, além de pessoas em cima de corrimãos da estação para se proteger da enxurrada que atingiu as escadas e rampas do local.