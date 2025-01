Liga-SP faz ensaios técnicos de escolas no Sambódromo do Anhembi

Começam neste sábado (18) os ensaios técnicos das 32 escolas que vão desfilar no Sambódromo do Anhembi no Carnaval SP 2025. O evento, que é aberto ao público e com entrada gratuita, se estende até 16 de fevereiro, com ensaios de sexta a domingo. Estão programados mais de 50 ensaios técnicos, incluindo agremiações do Grupo Especial, do Grupo de Acesso e do Grupo de Acesso 2.

As primeiras escolas de samba a entrar na avenida são Raízes do Samba (17h50), Unidos de São Lucas (18h40), Vai-Vai (19h40), Colorado do Brás (20h45), Império de Casa Verde (21h50) e Barroca Zona Sul (22h55). No domingo (19 ), o público poderá acompanhar a X-9 Paulistana (17h50), a Rosas de Ouro (18h50), Estrela do Terceiro Milênio (19h55), Camisa Verde e Branco (21h00).

Para consultar a programação completa basta acessar o site da Liga-SP .

Segundo informações da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP), os portões do sambódromo abrem sempre uma hora antes do primeiro ensaio do dia. É proibido entrar com bebidas alcoólicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, papéis em rolo, balões, armas de qualquer tipo, comidas, bebidas em geral, bandeiras com mastros ou guarda-chuvas.

Os desfiles das escolas de samba serão realizados nos dias 22 e 28 de fevereiro, 1, 2 e 8 de março no Sambódromo do Anhembi.

A entrada para assistir às agremiações do Grupo de Acesso 2, no dia 22 de fevereiro, será gratuita nas arquibancadas. Ingressos para os demais dias estão disponíveis no site do evento.