Ponte de contêineres é destruída no Rio Grande do Sul

A ponte provisória feita de contêineres e instalada no município de Feliz, no Rio Grande do Sul, foi destruída, na tarde dessa quinta-feira (2), pelas fortes chuvas que atingiram o Vale do Caí, na virada do ano.

A confirmação foi feita em vídeo postado numa rede social pelo prefeito da cidade, Júnior Freiberger, na manhã desta sexta-feira (3). “A cota [do rio] está acima do nível normal. Então, para aqueles que precisam fazer a travessia para o outro lado, isso somente acontecerá por Bom Princípio (município)”, orientou.

A ponte baixa levada pela correnteza do rio Caí representava a única alternativa de passagem de veículos pesados entre duas localidades do município: Picada Cará e o bairro Arroio Feliz. “De fato, hoje, a gente passa a ter um grande problema na nossa mobilidade”, admitiu o prefeito.

Ponte provisória

A ponte de contêineres foi construída provisoriamente após as enchentes de maio de 2024 que atingiram o Rio Grande do Sul e deixaram 183 mortos e 27 desaparecidos. À época, as fortes chuvas destruíram a obra da nova ponte, iniciada na rodovia estadual VRS 843, ao lado da centenária Ponte de Ferro.

Os recursos financeiros para erguer a estrutura provisória, inaugurada em outubro passado, vieram da comunidade e de empresários locais e foram arrecadados na campanha #ReConstruindoConexões.

Em entrevista a uma emissora de rádio, o prefeito de Feliz afirmou que, diante da ponte totalmente danificada, ele analisará a proporção dos danos e irá avaliar se construirá outra instalação temporária sobre as águas ou se o município irá esperar pela obra de uma ponte estadual.

Após conversar com o secretário estadual de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costella, na quinta-feira, o prefeito de Feliz afirmou que a previsão é de que as obras de fundação da futura ponte de asfalto do estado sejam iniciadas em fevereiro.