Festas de Réveillon: veja a programação em capitais do país

Diversas capitais pelo país têm uma programação especial para a festa de Réveillon, que marca a chegada de 2025. Em alguns casos, as festas começaram dias antes e se estendem até o novo ano. Em outros, as atrações estão concentradas na virada do dia 31 para o 1º. Os eventos gratuitos em espaços públicos são pagos ou organizados pelas prefeituras e governos estaduais.

Em Manaus, a programação oficial de Ano Novo prevê dois dias de festa. Nesta terça-feira (31), haverá eventos em três pontos da cidade: na praia da Ponta Negra, no parque Amazonino Mendes, na alameda Alphaville, e na orla do Amarelinho, no bairro Educandos. Os shows começam às 17h. Entre as atrações previstas estão a banda Magníficos, Pablo, Márcia Siqueira e Kevin o Chris.

Em Belém, a festa do Réveillon será na Estação das Docas, às margens da Baía do Guajará. O horário de início previsto é 20h. O palco principal vai ficar no Anfiteatro São Pedro Nolasco. As primeiras horas serão comandadas pelo DJ Metralha. Na sequência, virão o rei do carimbó, Pinduca, a Banda Fruta Quente, o Sambloco e a bateria da Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofiná.

Em Fortaleza, a festa tem início a partir das 18h30 desta terça-feira, no Aterro da Praia de Iracema. Os shows serão de Paulo Benevides, Vanessa da Mata, Paralamas do Sucesso, Pedro Sampaio, Matuê e Henry Freitas.

No Recife, a programação oficial de Ano Novo começou de forma antecipada, na última quinta-feira (26), com show de Roberto Carlos. Na noite da virada de ano, haverá shows de Nattan, Alok, Almir Rouche, Juciê, Matheus Moraes e Patusco na orla do Pina, a partir das 18h. Outros três polos de atrações serão no Ibura, na Lagoa do Araçá e no Morro da Conceição.

Em Salvador, os shows oficiais também começaram mais cedo, no dia 27, com Alok e Ivete Sangalo, na arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. No dia da virada, os shows vão ser de Belo, Léo Santana, Luan Santana, Jorge & Mateus e Parangolé. Palcos alternativos serão o Brisa, com música brasileira, e o Torre Eletrônica, com artistas da música eletrônica.

Em Belo Horizonte, o evento vai ter dois palcos principais na Praça da Liberdade. No Palco Gerais, a programação começa às 19h, com Mary Pops, Iza Sabino, Orquestra Gafieira Etc & Tal, e a Percussão Circular. Nos intervalos, a música fica por conta da DJ Ed @bsurda. No Palco Minas, a festa terá início com o grupo Congadar, às 19h, seguido por Samba Clube de Thiago Delegado, bloco Chama o Síndico, rapper FBC e DJ Black Josie.

Em Porto Alegre, a festa oficial de Réveillon será no Parque Harmonia, a partir das 17h. Os shows previstos são de Lauana Prado, Só Pra Contrariar, Papas da Língua, Alma Gaudéria, Luiza Barbosa, Estado Maior da Restinga, Gangster, DKG, A Figa, Viny e DJ Capu. Três pontos concentrarão a queima de fogos: dois no Guaíba e um dentro do Parque Harmonia.