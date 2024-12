TV Brasil apresenta musicais do Sem Censura na semana de Ano Novo

Assim como na semana de Natal, a TV Brasil exibe os melhores programas musicais da temporada do Sem Censura na semana de Ano Novo, de segunda a sexta, às 16h. Os programas especiais reúnem entrevistas divertidas da apresentadora Cissa Guimarães com os convidados e performances marcantes dos artistas no palco da produção da emissora pública veiculadas ao longo de 2024.

As atrações temáticas combinam tributo a personalidades da cena musical que já partiram e destacam astros na bancada. As homenagens mesclam conversas descontraídas e apresentações de ícones da cultura brasileira com repertório de sucessos que passaram pelo programa nas edições de sexta ao longo do ano. Os especiais valorizam a música nacional, do samba ao rock e soul, passando pela MPB.

Na segunda semana da sequência, a programação do Sem Censura resgata a passagem pelo programa da TV Brasil de nomes como Alceu Valença, Chico César, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Ney Matogrosso, Sandra Sá, Zeca Baleiro e Zélia Duncan. Também recorda ícones como Elis Regina, Rita Lee e Tim Maia. As bandas The Fevers e As Frenéticas também brilham no palco do canal público.

Com transmissão de segunda a sexta, às 16h, a roda de conversa pode ser acompanhada pelo app TV Brasil Play e no YouTube da emissora . O conteúdo também fica disponível em formato de podcast no Spotify. O Sem Censura tem horário alternativo na telinha mais tarde no mesmo dia, às 23h30.

Destaques da semana de Ano Novo

"Liberdade: Substantivo Feminino" é a pauta do último programa de 2024, na terça (31), às 16h. A apresentadora Cissa Guimarães recebe Laila Garin na TV Brasil para homenagear Elis Regina. Ney Matogrosso e Mel Lisboa prestam tributo à rainha do rock nacional, a inesquecível Rita Lee.

O Sem Censura abre 2025 em festa com o grande encontro que tem a participação de Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e Alceu Valença na quarta (1º). Com o título "Geração MPB", Zélia Duncan, Chico César e Zeca Baleiro agitam a edição de quinta (2). Já o último especial reúne The Fevers e As Frenéticas para recordar "Good Times" na sexta (3).

Sem Censura

O Sem Censura faz parte da programação da TV Brasil desde 1985, quando estreou na então TV Educativa do Rio de Janeiro, com Tetê Muniz como apresentadora - mas ficou mais conhecido com o rosto de Leda Nagle na bancada, que apresentou o programa de 1996 a 2016. O Sem Censura promovia debates sobre temas variados e era diário, passando a ser semanal em 2021, e retorna repaginado em 2024 com Cissa Guimarães como titular.

Idealizada pelo jornalista Fernando Barbosa Lima no período da reabertura política, a produção também foi apresentada por profissionais como Gilsse Campos, Lúcia Leme, Claudia Cruz, Beth Camarão, Marcia Peltier, Liliana Rodriguez, Eliana Monteiro, Carla Ramos, Vera Barroso e Marina Machado.