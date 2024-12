SP e Sabesp investem R$ 19,8 milhões e modernizam o abastecimento de água em Ihabela

A Sabesp entregou, nesta terça-feira (10), as obras de reforço no Sistema de Abastecimento de Água (Saa) Água Branca, em Ilhabela. A ação faz parte do Programa Água no Litoral Norte e representa um marco na evolução do fornecimento no município, garantindo melhorias no abastecimento de água e proporcionando maior resiliência hídrica para a população local e os visitantes.

“Essa é uma demanda histórica da região que hoje a Sabesp está resolvendo, garantindo mais resiliência no abastecimento de água em Ilhabela. Estamos acompanhando de perto essa evolução, para garantir que os compromissos firmados no novo contrato de concessão sejam integralmente cumpridos”, afirmou a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, que participou da entrega.

Leia a reportagem completa na Agência SP