Número de vagas de emprego para o setor de construção civil cresce 30% em SP

Na semana em que são celebrados os dias do Engenheiro (11), Pedreiro (13) e Arquiteto (15), o Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) aponta que a construção civil paulista representa 27,6% do segmento no Brasil, que equivale a 4% do PIB nacional.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), destaca o crescimento de 30% no número de vagas de emprego oferecidas no setor entre janeiro e novembro de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado.

