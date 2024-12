Turismo de São Paulo deve fechar o ano com PIB recorde de R$ 315 bilhões

O turismo de São Paulo vai ocupar uma parcela ainda maior da economia paulista: 9,6% do PIB até dezembro deste ano, de acordo com estimativa do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (Ciet), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Governo de São Paulo. Espera-se uma movimentação financeira recorde de R$ 315 bilhões, a maior da série histórica, o que representa um crescimento de 5,1% em relação ao ano passado.

A escalada do turismo paulista se deve, especialmente, ao bom desempenho de três indicadores. O primeiro deles, e mais importante, é o aumento de turistas em destinos de todo o estado. São Paulo deve fechar o ano com a visita de 49 milhões de turistas: 46,7 milhões de brasileiros e 2,2 milhões de estrangeiros que visitam o estado em busca de destinos de lazer, grandes eventos e negócios.

Leia a reportagem completa na Agência SP