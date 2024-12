Entenda como funciona novo sistema de alerta de emergência de São Paulo

O Estado de São Paulo passa a contar com uma nova ferramenta de envio de alertas de emergência em tempo real. Por meio do sistema Cell Broadcast, moradores de áreas de risco do estado receberão mensagens de alerta da Defesa Civil de São Paulo diretamente no celular, sem a necessidade de cadastro prévio. A ferramenta entrou oficialmente em operação nesta quarta-feira (4) e deve estar presente em todas as áreas de risco do país em 2025.

O Cell Broadcast é uma ferramenta que emite alertas severos ou extremos a populações de áreas de risco . Com ela, todo aparelho celular de determinada região conectado a uma antena de telefonia e recebendo sinal 4G ou 5G recebe mensagens de alerta. No celular, tocará um sinal sonoro e a tela ficará travada com a mensagem. Além do alerta sobre os riscos, a ferramenta deve informar sobre locais para evacuação e pontos seguros.

