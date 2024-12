SP inclui plano de combate a eventos climáticos na concessão do Lote Alto Tietê

O leilão do Lote Alto Tietê está marcado para o primeiro trimestre de 2025. Foto: Divulgação/Governo de SP

A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) do Governo de São Paulo incluiu um plano de combate a eventos climáticos extremos na concessão do Lote Alto Tietê, que prevê a concessão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade à iniciativa privada. O projeto, com investimento previsto de R$ 13,9 bilhões, tem como objetivo modernizar e expandir o transporte na região metropolitana, beneficiando cerca de 1,2 milhão de passageiros por dia nos 25 anos de concessão. O leilão está marcado para o primeiro trimestre de 2025.

Eventos climáticos recentes reforçam a necessidade de tornar as linhas sob trilhos mais resilientes ao cenário climático. Em janeiro, fortes chuvas interromperam a operação da Linha 12-Safira, por conta da queda de árvores na rede elétrica, além de alagamentos em Ferraz de Vasconcelos que afetaram o fluxo de trens na Linha 11-Coral.

