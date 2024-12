Novo parque temático vai atrair mais de R$ 2 bilhões em investimentos privados para SP

Cacau Park será um polo de entretenimento, gastronomia e experiências, com mais de 50 atrações Mônica Andrade/Governo do Estado de SP

O governador Tarcísio de Freitas participou nesta segunda-feira (2), no Palácio dos Bandeirantes, do anúncio oficial do Cacau Park, parque temático da Cacau Show que será construído em Itu. O empreendimento tem investimento de R$ 2 bilhões e projeção de impacto econômico de R$ 35 bilhões em dez anos na região de Sorocaba.

“Estamos atraindo investimentos no estado e falando de transformação da realidade. Um parque desses significa muito. Nós vivemos esse sonho e vamos ver esse sonho se tornar realidade. Isso vai transformar aquela região e vai mexer com o turismo no estado de São Paulo, que vai ficar mais forte a partir do dia de hoje”, afirmou o governador.

