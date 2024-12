Festival de Música Rádio Nacional anuncia vencedores hoje

Nesta segunda-feira (2), o público vai conhecer os grandes vencedores do 15º Festival de Música Rádio Nacional. A tradicional premiação organizada pela emissora pública de rádio da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) tem como objetivo revelar e reconhecer talentos da música brasileira em obras inéditas.

Neste ano, pela primeira vez, a competição aceitou inscrições de todo o país e contou com um total de 736 canções participantes.

Os vencedores serão conhecidos por meio de uma transmissão ao vivo , com início às 13h. As 12 canções finalistas disputam o prêmio em cinco categorias: Melhor Música com Letra, Melhor Intérprete, Melhor Letra, Melhor Arranjo e Música Mais Votada na Internet. Todas foram executadas na programação da emissora e submetidas à votação popular. Os artistas finalistas participarão da transmissão, quando serão anunciados os premiados.

Festival

O festival nasceu em 2009 com o intuito de revelar ao Brasil cantores e compositores da Música Popular Brasileira. Os artistas selecionados pelo público e pelo júri passam a tocar na programação da Rádio Nacional .

Juntamente com o Prêmio Rádio MEC, o festival compõe o eixo musical do Prêmio EBC de Comunicação Pública, lançado em julho. O combate à desinformação, a retomada ao incentivo à produção audiovisual nacional e o tradicional reconhecimento à produção radiofônica do país norteiam os três eixos da premiação.

Serviço:

Anúncio dos vencedores do 15° Festival de Música Rádio Nacional

2 de Dezembro, segunda-feira, a partir das 13h no Youtube da Rádio Nacional .