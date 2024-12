Hoje é Dia: combate à Aids e Dia Nacional do Samba são destaques

Esta primeira semana do mês de dezembro de 2024 é recheada de datas de conscientização. Hoje (1º) é o Dia Mundial de Combate à Aids. Mais do que uma data para homenagear vítimas da doença, o dia destaca a importância da prevenção e controle do vírus HIV.

Em 2022, a Agência Brasil lembrou como as desigualdades e estigmas acabam atrapalhando o combate à doença. Em 2020, o Ciência é Tudo fez uma edição especial do programa.

Em 3 de dezembro, temos duas datas importantes para refletirmos. Uma delas é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A data que promove a inclusão e conscientização sobre os desafios e direitos das pessoas com deficiência foi tema de um debate no programa Revista Brasil , que você pode escutar abaixo:

Este também é o Dia Nacional de Combate à Pirataria e à Biopirataria. O momento serve para conscientizar sobre práticas ilícitas, como a exploração ilegal da biodiversidade e abusos contra a propriedade intelectual e é marcado por destruições simbólicas de artigos piratas , como destacou o Tarde Nacional , da Rádio Nacional de Brasília , em 2020.

A semana também tem algumas celebrações relacionadas a algumas atividades. No dia 2 (amanhã) são celebrados o Dia Nacional do Samba e o Dia Nacional da Astronomia. A primeira das datas já foi comemorada em matérias do Repórter Brasil de 2014 , 2016 e no ano passado.

Já o Dia Nacional da Astronomia, que destaca a importância da astronomia no desenvolvimento tecnológico e no entendimento do universo. No ano passado, o quadro Ciência no Rádio , do programa Rádio Sociedade , falou sobre o assunto:

Eventos e nascimentos

Amanhã (2), a Rádio Globo, uma das rádios mais tradicionais do Brasil, completa 80 anos. Já no dia 3, o nascimento do fundador da rádio (e de outros veículos do Grupo Globo), Roberto Marinho, completa 120 anos. A rádio e seu criador tiveram a história contada pela Rádio MEC em 2022:

Para fechar a semana, temos duas celebrações de 75 anos. No dia 5, a cantora Angela Maria Diniz Gonçalves, mais conhecida como Angela Ro Ro, completa 75 anos. Ela já teve obras destacadas em veículos da EBC como o Arte Clube (da Rádio MEC ) e já participou de edições do Tarde Nacional e É Tudo Brasil :

No dia 6, é a vez dos Irmãos Caruso (Francisco e Paulo) completarem aniversário de nascimento. Eles são dois dos maiores nomes entre os cartunistas e chargistas do Brasil. Paulo Caruso (falecido em 2023) foi tema de uma matéria do Repórter Brasil em 2015 . Já Francisco já participou de programas da TV Brasil como ABZ do Ziraldo e Observatório da Imprensa .

Confira a relação de datas do Hoje é Dia de 1º a 7 de dezembro de 2024: