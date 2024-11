Governo de SP assina contrato de R$ 8,15 bilhões para investimentos em infraestrutura

O governador Tarcísio de Freitas assinou nesta sexta-feira (29), no Palácio do Planalto, em Brasília, novos contratos de financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Serão contratados R$ 8,15 bilhões para obras de infraestrutura no Estado de São Paulo. O prazo total para pagamento é de 34 anos.

Em sua estratégia de investimento em infraestrutura, o Governo de SP tem dado especial atenção às áreas de logística e transportes. Os valores contratados serão empregados justamente em projetos que já se encontram em execução e necessitam de recursos adicionais para sua conclusão, como o Rodoanel Norte, a expansão da Linha 2-Verde do Metrô e as obras do Trem Intercidades (TIC) Campinas-São Paulo.

