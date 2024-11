Vice governador de SP destaca a importância da união e do diálogo entre as esferas

O vice-governador Felicio Ramuth participou nesta terça-feira (19) do encerramento do 1º Encontro Municipalista de Prefeitos e Prefeitas Eleitos no Estado de São Paulo. O evento que aconteceu no Instituto Agronômico de Campinas (IAC), foi promovido pela Associação Paulista de Municípios (APM). Ao longo de dois dias, mais de 140 gestores públicos eleitos debateram os desafios e as responsabilidades das gestões que começam a partir de 2025.

“A APM está de parabéns por realizar esse evento, capacitando esses prefeitos é também facilitando os canais de comunicação. Isso mostra que de fato ninguém faz nada sozinho e é isso que esse prefeito tem que ter no seu radar. É importante a união com o governo estadual, governo federal, Legislativo, Judiciário para que a gente construa uma sociedade melhor, com muito diálogo e respeito”, afirmou Felicio Ramuth.

