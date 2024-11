São Paulo leva salas de proteção à mulher para delegacias de mais seis cidades

O Governo de São Paulo leva para mais seis cidades neste mês o serviço das salas das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) Online , com atendimento especializado para elas nos distritos policiais. A expansão faz parte das ações do SP por Todas: 21 dias por elas, campanha que dá visibilidade ao movimento “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher”, com alcance internacional e envolvimento tanto do poder público quanto da sociedade civil.

As novas salas reforçam a segurança no interior. Elas chegam a Aparecida, Bananal, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Ituverava e Capivari. A primeira delas começou a funcionar nesta semana em Aparecida.

