Temperatura no Rio chega a 39,9°C nesta quarta-feira

A temperatura máxima do município do Rio de Janeiro atingiu, às 13h desta quarta-feira (2), 39,9°C na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) da Vila Militar, na zona oeste. Segundo o Centro de Operações do Rio (COR), a mesma estação registrou a temperatura mínima de 19,8°C, às 06h.



“Esta quarta-feira foi mais um dia de tempo quente e seco na cidade do Rio de Janeiro, devido à influência de um sistema de alta pressão. Desta forma, o céu esteve com poucas nuvens e não houve registro de chuva. Os ventos estiveram moderados com rajadas fortes ocasionais. A umidade relativa do ar apresentou valores entre 12% e 20% em pontos da cidade”, informa o comunicado na página do COR.



Na mesma mensagem, o órgão afirma que por causa da ausência de previsão de índices de calor extremo, muito alto ou alto nas próximas horas, a cidade do Rio de Janeiro tinha retornado ao Nível de Calor 1 (NC1), às 16h15 de hoje.

NC2

No fim da manhã desta quarta-feira, o Centro de Operações Rio(COR) da Prefeitura informou que o município do Rio de Janeiro tinha entrado no Nível de Calor 2 (NC2), às 11h45. Este patamar é o segundo de cinco níveis e tem por característica a previsão ou registro de índices de calor, incluindo temperatura e umidade entre 36ºC e 40ºC, pelo período de um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais.

A previsão do Sistema Alerta Rio indicava que o tempo continuaria quente e seco na capital. “Assim, haverá predomínio de céu claro e não há previsão de chuva. Os ventos estarão moderados, com ocasionais rajadas fortes”, indicou em nota no seu site.



Naquele momento, a previsão era de temperaturas elevadas, com máxima de 42°C e umidade relativa do ar podendo alcançar valores entre 12% e 20% no período da tarde.



O monitoramento e atualizações das condições de tempo são feitos pelo Sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da Prefeitura do Rio, que publica as mensagens nos canais oficiais da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Operações.

Recomendações

Com a referência de NC2, o COR sugere que a população aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo se não estiver com sede; o consumo de alimentos leves, como frutas e saladas e o uso de roupas leves e frescas. Além disso, pede para evitar bebidas alcoólicas com elevado teor de açúcar, porque a ingestão pode provocar desidratação. Recomenda também que seja evitada a exposição direta ao sol, principalmente, das 10h às 16h.



“Ofereça água com frequência a crianças e idosos, mesmo que não sintam sede”, indicou o Centro.

O COR recomenda ainda que a população acesse as redes sociais e sites do Centro de Operações e da Secretaria Municipal de Saúde para se informar sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro e não deixe de tomar medicamentos de rotina. “O calor pode prejudicar mais quem tem hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca”, alertou

.

Quanto aos animais, devem ser evitados os passeios entre 10h e 16h e, antes de sair com os pets, é preciso verificar a temperatura do solo. “Não esqueça de disponibilizar água fresca para eles. Hidratação é fundamental”, sugeriu.

Segundo o Alerta Rio, na noite desta quarta-feira (02), o céu estará claro na cidade do Rio e não há previsão de chuva. Os ventos estarão moderados a fortes.



Para amanhã (3), conforme o COR, a aproximação e passagem de uma frente fria pelo oceano aumentará a nebulosidade na capital e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados, com ocasionais rajadas fortes e as temperaturas apresentarão declínio.



A previsão indica ainda que na sexta-feira (4), o transporte de umidade do oceano para o continente influenciará o tempo na cidade do Rio. “Assim, o céu estará nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados”.



No fim de semana, enquanto a nebulosidade ainda estará variada no sábado com ventos fracos a moderados e previsão de chuva fraca isolada até o início da manhã, no domingo, o céu deverá ficar claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados.