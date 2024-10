SP lidera ranking nacional do TCU entre Estados na aplicação da Nova Lei de Licitações

O Estado de São Paulo lidera, ao lado de Goiás, o ranking de governos estaduais com maior maturidade na aplicação da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC) 14.133/21, segundo o Acórdão nº 1.917/24, do Tribunal de Contas da União (TCU). O resultado ilustra como o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), tem introduzido mais modernização e transparência em sua administração pública.

“A avaliação do TCU reforça as bases de governança que implementamos com as diretrizes do programa SP na Direção Certa. Temos compromisso permanente com a digitalização de processos e a melhoria na qualidade do gasto público porque isso faz a diferença na ponta da linha, nos serviços que a população recebe e no aumento da capacidade paulista de investimentos”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

